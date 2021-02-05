İttifak pazarlığı sürerken Milli Görüş'ün yayın organı AK Parti'ye kapılarını açtı - Son Dakika

Siyasi kulislerin son zamanlardaki en ciddi gündem konularından biri erken seçim ve ittifaklar. Liderler de olası bir seçim sürecine karşın kritik isimlerle görüşmeler gerçekleştirip, ittifakları sağlamlaştırma ya da yeni ittifaklara adım atma çalışmaları gerçekleştiriyor.

MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu nokta en dikkat çeken adım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretine ilişkin "Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek" demişti.

Erdoğan'ın Asiltürk'ten sonra Milli Görüş içinde saygınlığı olan Doç. Dr. Nedim Urhan ile de görüştüğü öne sürülmüştü.

AK PARTİLİ ÜNAL, MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN KANALINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dikkat çeken görüşmeleri sonrasında da Milli Görüş - AK Parti teması devam ediyor. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu kez Milli Görüş'ün yayın organı TV5'te kendisine yöneltilen soruları yanıtlayacak.

Ünal'ın katıldığı, Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz'in hazırlayıp sunduğu "4. Güç" programı yarın saat 22.00'da TV5'te ekranlara gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti