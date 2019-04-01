İttifak yapılmayan illerdeki seçim yarışı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmadığı bazı illerde iki parti arasında kıyasıya yarışa sahne oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, AK Parti
ve MHP
'nin ittifak yapmadığı bazı illerde iki parti arasında kıyasıya yarışa sahne oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:46
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