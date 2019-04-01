Son Dakika Haberleri: İttifak yapılmayan illerdeki seçim yarışı

İttifak yapılmayan illerdeki seçim yarışı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmadığı bazı illerde iki parti arasında kıyasıya yarışa sahne oldu.

İttifak yapılmayan illerdeki seçim yarışı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmadığı bazı illerde iki parti arasında kıyasıya yarışa sahne oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:46 

AK Parti, MHP, Ekonomi
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