İTÜ akademisyenlerinden MEB bünyesindeki müzik öğretmenlerine müzik dersi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hizmet içi eğitim ve çalgı bakım, onarım atölyesi çalışmaları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli'nde başlayan bir hafta sürecek olan seminerde; İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri tarafından, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar liselerinin 300 civarındaki müzik öğretmeni eğitim görüyor.

Müzik alanında eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla "Türk Müziği, Batı Müziği teori ve çalgı eğitimi" alanında program geliştirme süreçlerini desteklendiği eğitimler kapsamında, materyal geliştirme ve ders kitabı yazımı konusunda da MTEGM'e katkı sağlanılıyor.

Verilen eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Dr. ve Gitar Öğretim Görevlisi Tolgahan Çoğulu, geçtiğimiz yıl İTÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitimde işbirliği amacıyla bir protokol imzalandığını kaydederek, "Bu protokole göre; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı olarak bizler, Türkiye'deki bütün Güzel Sanatlar Liselerinin Türk Müziği Koro ve Çalgı Toplulukları Türk Müziği branşlarında hizmet içi eğitimler ve beraber müfredat oluşturmak gibi çalışmalara başladık. Bugün de Ayvalık'ta bu hizmet içi eğitimler veriyoruz." dedi.

Ud, gitar, bağlama, kanun, ney, kemane gibi çalgılar ve bunun dışında da koro, çalgı toplulukları ve Türk Müziği teorisi üzerine eğitimler verdiklerini belirten Tolgahan Çoğulu, "Aslında en büyük amacımız ülkemiz genelindeki müzik öğretmenleriyle birbirimizi tanımak, birbirimize deneyimlerimiz ve bilgi birikimlerimizi aktarmak, var olan birçok soruna çözüm getirmeye çalışmak, ama bunların dışında mesela bizim branşımızda gitar hocalarıyla, gitarlarına perde ekleyip öğrencilerine Türk Müziği'nin rast, hüseyini, uşak gibi makamları gitar ile çalabilmeyi öğretebilmelerini sağlayabilmektir. Bu anlamda bugün burada eğitim veren her eğitimcimiz kendi branşlarında ve alanlarında ön hazırlıklar yaptılar. Hem bunu aktarıyorlar, hem de kursiyer öğretmenlerimizle ortak paydada buluşarak farklı metotlar üzerinde de yoğunlaşabiliyorlar" dedi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü Öğretim Görevlisi Tufan Kurtoğlu da, düzenlenen eğitim programında beklediklerinin çok üzerinde bir sayıya ulaştıklarını vurgulayarak, "Doğrusu biz kursiyer öğretmen arkadaşlarımızla bu derecede yoğun bir katılımla bir araya gelebileceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Ama çok kısa sürede çok iyi organize olundu. Bugün henüz eğitimin ilk günü ama kursiyer öğretmenlerimizin derslere katılımı ve katkı sunumları çok iyi ölçüde. Biz umduğumuzun üzerinde bir birliktelik yakaladık" ifadelerini kullandı.