İTÜ ARI Teknokent'ten sağlık çalışanlarına 3D yazıcılarla maske desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTÜ ARI Teknokent'ten sağlık çalışanlarına 3D yazıcılarla maske desteği - Son Dakika Ekonomi

İTÜ ARI Teknokent'ten sağlık çalışanlarına 3D yazıcılarla maske desteği

6 saat önce

İTÜ ARI Teknokent, sağlık personelinin maske ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcı üretim bandını seferber etti.

İTÜ ARI Teknokent'ten sağlık çalışanlarına 3D yazıcılarla maske desteği, System.String[]

İTÜ ARI Teknokent, sağlık personelinin maske ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcı üretim bandını seferber etti. Maskelerin aralarında İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Bursa ve Gaziantep'in yer aldığı 12 ildeki hastanelere ulaştırılmasında önemli bir rol aldı.


Tüm Türkiye koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık personeli için seferber olmuş durumda.Birçok kurum ve kuruluş, sağlık çalışanlarının acil ihtiyaç listesinde yer alan ürünler konusunda onlara destek oluyor. Yerli ve 3D yazıcı teknolojisiyle kişiye özel ortodontik şeffaf plaklarını üreten İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan ORTHERO, sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcılarını ve üretim bandını seferber etti. 50 kişiyi aşan ekibi ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3D üretim merkezlerinden birine sahip kuruluş, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu maskeleri ücretsiz üretiyor.


"Maskelerin yüzde 20'sini üretti"


Konuyla ilgili konuşan ORTHERO Genel Müdürü Yonca Eldener, "Koronavirüs ile mücadele için üretim merkezimizi açtık ve ülkemizin bu zorlu dönemi aşması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye'nin en büyük 3D yazıcı ile üretim kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak,koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç duyulan koruyucu maskelerin deneme üretimini gerçekleştirdik. Deneme üretiminin tamamlanmasıyla birlikte üretim sürecine geçildi.İTÜ bünyesinde bugüne kadar ihtiyacı olan sağlık birimlerine gönderilen maskelerin yüzde 20'si kuruluşumuz tarafından üretildi. İTÜ ve Sağlık Bakanlığı koordineli çalışarak, koruyucu maskeleri aralarında Afyon, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'nın yer aldığı illerdeki hastanelere ulaştırdı" dedi.


"Farklı meslek grupları için de üretilecek"


Eldener, sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan sonraki süreçte koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif olarak yer almaya ve ihtiyaçlara yönelik üretime devam edeceğiz. Öncelik sağlık çalışanları olmak üzere, farklı meslek grupları için de maske üreteceğiz". - İSTANBUL

İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:16 Kaynak: İHA

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