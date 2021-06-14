İTÜ ARI Teknokent ve İSO iş birliğinin kapsamını genişletti

İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası (İSO), "İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı"nı hayata geçiriyor.

İTÜ ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, İTÜ ARI Teknokent ve İSO, uzun yıllardır İTÜ Çekirdek'te sürdürdükleri iş birliğinin kapsamını genişletti.

İş birliği kapsamında İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı hayata geçiriliyor. Yerli sanayinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değer kazanmasını amaçları arasında bulunduran program kapsamında, "sürdürülebilirlik" teması altında teknoloji geliştiren girişimleri İTÜ Çekirdek'te desteklemek, girişimciler ile sanayicilerin sektördeki sorun ve çözümlere odaklanacağı toplantılar düzenlemek, İSO üyelerinin girişimciler tarafından geliştirilen inovatif çözümleri kullanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Sürdürülebilirlik Programı'nın Türk sanayisinde yeni bir dönem başlatacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İSO, 2015 yılından bugüne kadar pek çok İTÜ Çekirdek girişimine destek olarak başarılı olmalarında paha biçilmez bir katkı sağladı. İSO ile yine güçlü bir iş birliği yaparak bu sefer de İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı'nı hayata geçiriyoruz. Program kapsamında daha çok girişimciye destek olmanın yanı sıra sanayinin önde gelen kuruluşları ile girişimcileri ekosistemimiz içinde yoğun bir etkileşime geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem girişimler ürünlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak hem de sanayimizdeki sürdürülebilirlik kavramı desteklenmiş olacak. 'Sürdürülebilir bir dünya' için sanayi alanında teknoloji geliştiren tüm girişimleri İTÜ Çekirdek'te bu tematik programa davet ediyoruz."

"Ortak çalışmayı sürdürülebilirlik konusundaki girişimleri desteklemek üzere genişlettik"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da 2015'ten bu yana İTÜ ARI Teknokent ile yaptıkları ortak çalışmayı bu yıl sürdürülebilirlik konusundaki girişimleri desteklemek üzere genişlettiklerini bildirdi.

Bahçıvan, "Sürdürülebilirlik konusundaki yeni vizyonumuzu 'Sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak' şeklinde belirledik. Genç girişimcilerimizin sürdürülebilirlik alanında yaptıkları teknolojik odaklı çalışmalara destek olacağız. Geleceğin sanayicilerini de sanayimizin gündemindeki sürdürülebilirlik kavramı ile tanıştırmak ve bu konuda onlarla birlikte, onlara destek olarak yürümek üretim dünyamızın yarınlarına yol gösterici olacaktır. İnanıyorum ki genç sanayici adayları, sürdürülebilir üretim kavramını sahiplenerek Türkiye'nin küresel rekabet gücünün itici unsuru olmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Sanayinin gücü Çekirdekli girişimcilerle buluşturulacak

Verilen bilgiye göre, program kapsamında sanayide sürdürülebilirlik odağında teknoloji geliştiren girişimler, İTÜ Çekirdek'in ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerlerine katılacak.

Girişimler, pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar 400'den fazla alanında uzman mentorun yanı sıra İSO üyesi lider sanayicilerden mentorluk alacak ve prototiplerini geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısını kullanabilecek, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Ayrıca, İSO uzman ekiplerinin birebir katkısıyla sanayiye yönelik açık inovasyon günleri, sanayici-yatırımcı buluşmaları, fabrika ziyaretleri ve girişimci-sanayici tanıştırmaları vesilesiyle sanayinin gücü Çekirdekli girişimcilerle buluşturulacak.