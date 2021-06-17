Üye Girişi
İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası omuz omuza verdI - Son Dakika

İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası omuz omuza verdI

17.06.2021 13:42
İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası omuz omuza verdI, System.String[]

İTÜ ARI Teknokent, ülkemizin sanayisinin kalkınması ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip olması adına çalışmalarını sürdüren İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı'nı hayata geçiriyor.

Program kapsamında 'Sürdürülebilir bir Dünya' için dijital teknolojiler geliştiren girişimler, İTÜ Çekirdek'e davet ediliyor.

Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent ve Türk sanayisinin gelişmesi için öncü çalışmalar yürüten İstanbul Sanayi Odası (İSO) uzun yıllardır İTÜ Çekirdek'te sürdürdükleri iş birliğinin kapsamını genişletti. Kapsamı genişleyen iş birliği dâhilinde İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı hayata geçiriliyor. Yerli sanayinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değer kazanmasını amaçları arasında bulunduran program kapsamında, 'Sürdürülebilirlik' teması altında teknoloji geliştiren girişimleri İTÜ Çekirdek'te desteklemek; girişimciler ile sanayicilerin sektördeki sorun ve çözümlere odaklanacağı toplantılar düzenlemek; İSO üyelerinin girişimciler tarafından geliştirilen inovatif çözümleri kullanması hedefleniyor.

Prof. Dikbaş: "Sanayide sürdürülebilirliğe katkı sunacak girişimcilere kapımız ardına kadar açık"

İş birliğiyle ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Sürdürülebilirlik Programı'nın Türk sanayisinde yeni bir dönem başlatacağına olan inancını vurguladı. Dikbaş, "İSO, 2015 yılından bugüne kadar pek çok İTÜ Çekirdek girişimine destek olarak, başarılı olmalarında paha biçilmez bir katkı sağladı. İSO ile yine güçlü bir iş birliği yaparak, bu sefer de İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı'nı hayata geçiriyoruz. Program kapsamında daha çok girişimciye destek olmanın yanı sıra, sanayinin önde gelen kuruluşları ile girişimcileri ekosistemimiz içinde yoğun bir etkileşime geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem girişimler ürünlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak hem de sanayimizdeki sürdürülebilirlik kavramı desteklenmiş olacak. 'Sürdürülebilir bir Dünya' için sanayi alanında teknoloji geliştiren tüm girişimleri İTÜ Çekirdek'te bu tematik programa davet ediyoruz" dedi.

Bahçıvan: "Genç sanayici adaylarının sürdürülebilir üretim kavramını sahiplenerek Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağına inanıyorum"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise şunları söyledi: "2015'tenbu yana İTÜ ARI Teknokent ile geleceğin sanayicilerini ödüllendirdiğimiz ve onlara bu yolda mentorluk yaptığımız ortak çalışmayı bu yıl sürdürülebilirlik konusundaki girişimleri desteklemek üzere genişlettik. İstaSürdürülebilirlik konusundaki yeni vizyonumuzu 'Sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak' şeklinde belirledik. Genç girişimcilerimizin sürdürülebilirlik alanında yaptıkları teknolojik odaklı çalışmalara destek olacağız. Geleceğin sanayicilerini de sanayimizin gündemindeki sürdürülebilirlik kavramı ile tanıştırmak ve bu konuda onlarla birlikte onlara destek olarak yürümek üretim dünyamızın yarınlarına yol gösterici olacaktır. İnanıyorum ki genç sanayici adayları sürdürülebilir üretim kavramını sahiplenerek Türkiye'nin küresel rekabet gücünün itici unsuru olmasını sağlayacak."

Sanayinin gücü İTÜ Çekirdek'in yanında olacak!

Program kapsamında sanayide sürdürülebilirlik odağında teknoloji geliştiren girişimler İTÜ Çekirdek'in ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerlerine katılacak, pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar 400'den fazla alanında uzman mentorun yanı sıra İstanbul Sanayi Odası Üyesi lider sanayicilerden mentorluk alacak ve prototiplerini geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısını kullanabilecek, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası uzman ekiplerinin birebir katkısıyla; sanayiye yönelik açık inovasyon günleri, sanayici yatırımcı buluşmaları, fabrika ziyaretleri ve girişimci-sanayici tanıştırmaları vesilesiyle sanayinin gücü Çekirdekli girişimcilerle buluşturulacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası omuz omuza verdI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin 13:49 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: 13:35 Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil 13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı 12:16 Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış 11:27 Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış
1 dönümden 10 tona kadar verim alınıyor ama yine de kurtarmıyor! Karpuz üreticileri fiyattan şikayetçi 11:10 1 dönümden 10 tona kadar verim alınıyor ama yine de kurtarmıyor! Karpuz üreticileri fiyattan şikayetçi Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı 10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı

Son Dakika Haberleri
13:50 Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
13:45 Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi
13:35 Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim
13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
12:30 Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi
12:17 İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi
12:16 Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı
12:09 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı
11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir
Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı         
13:50
Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi         
13:46
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum         
13:34
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı         
12:16
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir         
11:57
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor         
10:42
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 13:54:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası omuz omuza verdI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement