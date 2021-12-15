İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Dünyanın En Yeşil Kampüsü Sıralamasında 57'nci Türkiye'de Birinci - Son Dakika

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Dünyanın En Yeşil Kampüsü Sıralamasında 57'nci Türkiye'de Birinci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric sıralamasında "Dünyanın en yeşil 57'nci kampüsü" oldu. Türkiye'den ilk 100'e giren üç üniversite arasında ise birinciliğini korudu. İTÜ bu başarısıyla, sıralamada beşinci kez Türkiye birinciliğini elde eden tek üniversite.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında "Dünyanın en yeşil 57'nci kampüsü" oldu. Bu yıl, toplam 956 üniversitenin bulunduğu listede, İTÜ 57. sıradaki yeriyle en seçkin üniversiteler arasına girdi.

Yeşil Kampüs çalışmalarıyla ülkemizde birçok yeniliği ve ilki hayata geçiren İstanbul Teknik Üniversitesi, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 57. sırada yer alarak Türkiye'den ilk 100'e giren üç üniversite arasında 1. oldu.

2021 UI GreenMetric; altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor.

UI GreenMetric World University Rankings

Endonezya Üniversitesi'nin 2010 yılındaki girişimiyle, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşımla ilgili konulara dikkat çekmek amacıyla UI GreenMetric kurulmuştur. Çevrenin sürdürülebilirliğine ve sürdürülebilirlikle ilgili ekonomik ve sosyal sorunlara daha fazla dikkat gösterilmesini hedefleyen UI GreenMetric, her yıl dünya çapındaki binlerce üniversiteden sayısal veri toplamaktadır. Üniversiteler, çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve programları uygulamak için gösterilen çabaları yansıtan tek bir puana göre değerlendirilmektedir.