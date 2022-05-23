İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde 300 bitki ve hayvan türü tespit edildi

Dünya Biyoçeşitlilik Günü dolayısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) düzenlenen "İTÜ Tür Say 2022" etkinliğinde, üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde yaşayan bitki, hayvan ve liken türleri kayıt altına aldı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Biyoçeşitlilik Günü birçok ülkede çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen "İTÜ Tür Say 2022" etkinliğinde öğrenciler, gönüllüler ve farklı üniversitelerden gelen uzman akademisyenler, bin 600'den fazla gözlem kaydı yaptı ve 300'ün üzerinde farklı bitki ve hayvan türü tespit etti.

Etkinlikte konuşan, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Evrim ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Emrah Çoraman, Ayazağa Yerleşkesi'nin şehir merkezinin çok yakınında olmasına rağmen birçok farklı ekosistemi barındırdığını ve zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

İTÜ'nün barındırdığı biyoçeşitliliğin korunması için çalışmalara başladıklarını belirten Çoraman, "Bu konuda bir yönerge yayımlayan İTÜ Senatosu, kampüslerindeki biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumayı taahhüt ediyor. 'Times Higher Education' etki sıralamasında İTÜ, 2022 yılında karasal yaşamın korunması alanında küresel çapta 68. sıraya yükseldi." diye konuştu.

Etkinlikte bitki türlerini tespit eden İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ünal Akkemik ise İTÜ Ayazağa Yerleşkesinin barındırdığı bitki çeşitliliğinin çok zengin olduğunu dile getirdi.

Akkemik, özellikle doğal ekosistemleri barındıran göl çevresinde, İstanbul'un Karadeniz- Akdeniz türlerini barındıran zengin bir geçiş ortamı olduğunu ifade ederek, "Çalışmada sadece İstanbul ve çevresinde yaşayan İstanbul nazendesi gibi endemik türlerin yanı sıra sapsız meşe, saplı meşe ve Macar meşesi gibi Karadeniz Bölgesi ağaçları ile Akdeniz florasını temsil eden dikenli pırnal, katırtırnağı, ladenler ve akçakesme gibi birçok türü gözlemledik." dedi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa öğretim görevlisi kuş bilimci Ergün Bacak da İTÜ Ayazağa Yerleşkesinin kuşlar açısından zengin barınma ve beslenme alanları barındırdığını ve bu açıdan korunması gereken şehir ekosistemleri arasında geldiğini vurgulayarak, Türkiye'de 497 kuş türü gözlemlendiğini, bu türlerin 154 tanesinin İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde kayıt altına alındığını kaydetti.

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve böcek bilimci Dr. Fatih Dikmen ise kampüste yapılan düzenlemelerin böcekler için olumlu olduğunu, mayıs ayı boyunca otların biçilmemesinin, böceklerin çiçekli bitkilerden daha fazla faydalanabilmesine olanak sağladığını dile getirdi.