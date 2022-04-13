İTÜ bu yıl değişim ve dönüşüme odaklanmayı hedefliyor - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2022'de değişim ve dönüşüme odaklanmaya gayret edeceklerini bildirdi.

İTÜ'nün açıklamasına göre, her yıl düzenli yapılan yıl sonu değerlendirme toplantısı, akademisyenlerin katılımıyla Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, buradaki konuşmasında, Türkiye'deki mühendislik ve mimarlık eğitimiyle özdeşleşmiş bir eğitim kurumu olan İTÜ'nün 2023 yılında 250. yaşına gireceğini hatırlattı.

Koyuncu, 2021'i "hamle yılı" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Ar-Ge'de, eğitimde, dijitalleşmede, uluslararası ilişkilerde, üniversite-sanayi iş birliğinde birçok atılım yaptık, birçok yeni proje ürettik, ortaklıklara imza attık ve planladığımız çalışmaların bir kısmını da süratle sonuçlandırarak İTÜ ailesiyle paylaştık. 2022'de, daha önce yaptığımız faaliyetlerin devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlarken bir yandan da değişim ve dönüşüme odaklanmaya gayret edeceğiz. Bu bakımdan 2022, İTÜ için bir 'dönüşüm yılı' olacak diyebiliriz."

Patent başvurularında hedef "çıtayı yükseltmek"

İTÜ'deki akademik çalışmaların yoğunluğunu artırma konusuna verdikleri önemi vurgulayan Koyuncu, "2021 yılında 1,64 olan öğretim üyesi başına düşen yayın sayımızı, 2022'de 2,5 seviyesine, sonraki yıllarda da aşamalı olarak 3 ve 3,5 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Benzer şekilde, bugün 170 milyon lira olan proje gelirimizi bu yıl 350 milyon liraya, 2023 ve 2024'te ise sırasıyla 500 ve 800 milyon liraya çıkarmayı amaçlıyoruz." bilgisini verdi.

Yayın ve proje geliri sayısındaki hedeflerinin yanında ticarileştirme ve patent başvurularında da çıtayı yükseltmeyi amaçladıklarını kaydeden Koyuncu, "Ulusal düzeydeki patent başvurularımız 2021 itibarıyla 35 seviyesinde. Bu sayıyı 2022'de 50'ye, 2023 yılında 70'e ve nihayet 2024 yılında da 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Uluslararası çaptaki patent başvuru sayımız ise 2021 yılında 10 iken, bu sayı 2022'de 20'ye, 2023 ve 2024 yıllarında ise sırasıyla 35'e ve 50'ye yükselecek." ifadelerini kullandı.