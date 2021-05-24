İTÜ Çekirdek InsurTech programı devam ediyor - Son Dakika

İTÜ Çekirdek InsurTech programı devam ediyor

24.05.2021 14:12
İTÜ Çekirdek InsurTech programı devam ediyor, System.String[]

Sigorta sektörünün önde gelen kurumlarının iş birliği ile geçen yıl hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı 2021'de de sürüyor.

Sigorta sektörünün önde gelen kurumlarının iş birliği ile geçen yıl hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı 2021'de de sürüyor.

İTÜ ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde, sigorta sektörünün önde gelen şirketleri Agito, Aksigorta, AvivaSA, Axa Sigorta, Eureko Sigorta, HDI Sigorta ve Türkiye Sigorta iş birliği ile hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'na başvurular devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şunları kaydetti:

"Sigorta sektörünün önde gelen şirketleriyle birlikte yürüttüğümüz İTÜ Çekirdek InsurTech Programı, bu alanda Türkiye'nin özgün, teknolojik değeri yüksek ve küresel ölçekte ses getirecek değerli girişimcilerine ev sahipliği yapıyor. İTÜ Çekirdek'in önemli dikey programlarından olan InsurTech Programı, sigorta sektöründe dijital dönüşümle ortaya çıkan yeni girişimcileriyle öncü olmaya devam edecek. Programa kabul edilen girişimcilerin İTÜ Çekirdek ekosisteminde büyüyeceğine ve sektörün öncü aktörleri arasında olacaklarına inanıyorum."

Başvurular tüm Türkiye'den yapılabiliyor

Verilen bilgiye göre, sigorta teknolojileri alanında çalışmalarını yürüten girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına hayata geçirilen programa tüm Türkiye'den başvuru yapılabiliyor.

InsurTech Programı'na katılan girişimciler eğitim, mentorluk, demo day, sektörel buluşma gibi sunulan pek çok desteğin yanı sıra Big Bang Start-up Challenge'da geçen yıl 54 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırım kaynağından da yararlanmıştı.

Bu yıl programa katılan girişimciler de İTÜ ARI Teknokent ekosistemi desteklerinden ve kaynaklarından pay alabilecek.

InsurTech programı kapsamında destek alan ve başarılı olan girişimlerden bazıları Lumnion, Syntonym, Missafir, Adlema, Archmir, Eyecheckup, Bugbounter olarak sıralandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Aksigorta, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTÜ Çekirdek InsurTech programı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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