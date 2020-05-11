İTÜ Çekirdek'ten yatırımcı, kurumsal şirket ve bireysel destekçilere çağrı

Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek, yarını düşünen girişimcilere, bugünden destek olmak isteyen yatırımcı, kurumsal şirket ve bireysel destekçilere seslendi ve Geleceğin Teknolojilerine Bugünden Destek Olun çağrısında bulundu.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışıyor.

Kurulduğu günden beri yüzlerce girişimin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, ülke genelinde 2 bin 424 girişime ve 5 bin 432 girişimciye destek verdi.

135 milyon TL'yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 1 milyar 278 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Çekirdek'in Kurucusu ve Direktörü Arzu Eryılmaz, "İTÜ Çekirdek olarak, 2011'den bu yana Türkiye'ye teknoloji girişimciliğini yayma, girişimcilere destek olma ve hayata dokunacak teknolojilerin üretilmesine katkı sunma hedefleriyle çalışmalarımızı Türkiye'den ve dünyadan binlerce girişim, yüzlerce kurum, mentor ve yatırımcıyla birlikte sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu süreç bizlere 'sınırların' hiçbir şeyi engellemediğini, 'birlikte' olmanın önemini ve 'beraber' hareket etmenin kıymetini gösterdi. Bu günlerden tek kurtuluşun teknolojik kalkınma ile olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Girişimlere destek olmak isteyenleri ve 'bugünleri güçlerimizi birleştirerek daha kolay aşarız' diyenleri İTÜ Çekirdek'e davet ediyoruz. Gelin, girişimcilerimize vereceğiniz destekler ile bugünden yarını düşünelim, ülkemizin teknolojik kalkınmasına katkı sağlayalım. Sizlerle beraber olursak, çok daha fazlasını başarabiliriz. Gelecek Elinizde!"