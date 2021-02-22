İTÜ, çevrim içi tanıtım günlerinde 20 bin aday öğrenciye ulaştı - Son Dakika

??????? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından üniversite adayları için düzenlenen çevrim içi İTÜ Tanıtım Günleri, 20 bin aday öğrenciye ulaştı.

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-19 Şubat 2021 tarihlerinde pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2021 yılı İTÜ Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü..

'İlklerin Üniversitesi İTÜ ile Gelecek Sensin' temasıyla Zoom platformu üzerinden gerçekleşen İTÜ Tanıtım Günleri'nde aday öğrenciler, İTÜ'deki tüm programlar, araştırma projeleri, girişimcilik ekosistemi, Erasmus imkanları, sosyal ve sanatsal alanlar, üniversitenin yurt ve burs olanakları hakkındaki sorularına canlı yayınlarda cevap buldu.

Genel fakülte tanıtımlarının ardından adaylar, öğretim üyeleri tarafından verilen bölüm tanıtım sunumlarını dinleyerek üniversitenin bilimsel çalışmalarını ve araştırma ortamını yakından tanıma olanağı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ İletişim Direktörü Adem Dönmez, çevrim içi uygulamalar sayesinde Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve velilerin, mesafeleri aşarak İTÜ'lü öğretim üyeleri, mezunlar ve öğrencilerle tanışma fırsatı yakaladığını belirtti.

Dönmez, İTÜ İletişim Direktörlüğü Tanıtım Ofisi tarafından bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen tanıtım günleri kapsamında 39 farklı bölümün tanıtımının yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunların dışında İTÜ'deki olanaklar, İTÜ KKTC ve İTÜ'de öğrenci olmanın ayrıcalıkları konularında üç farklı sosyal medya canlı yayını yaptık. Tanıtım haftamızda, üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize, okulumuz hakkında en doğru kaynaklardan en güncel bilgilendirmeleri yapmaya gayret ettik. Böylelikle aday öğrencilerimiz çalışmalarına daha azimle ve hedeflerine inanarak devam edecekler."

Tanıtım Günleri'ne katılan aday öğrencilerden ilgili oldukları bölümlere dair çok sayıda soru geldi. İTÜ Tanıtım Ofisi, tüm aday öğrencilerin sorularını uzman akademisyenlerle birlikte cevaplandırdı. Gelen sorular ve katılım yoğunlukları göz önüne alındığında; bilgisayar mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, mimarlık, endüstri mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, makine mühendisliği gibi bölümlerin ön plana çıktığı görüldü.