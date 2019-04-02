İTÜ'de Güneş Enerjisi Laboratuvarı Kurulacak
1 saat önce
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Alman enerji devi Sybac Solar arasındaki iş birliği kapsamında üniversitede güneş enerjisi laboratuvarı kurulacağı bildirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ
) ile Alman enerji devi Sybac Solar arasındaki iş birliği kapsamında üniversitede güneş enerjisi laboratuvarı kurulacağı bildirildi.
İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa
'nın en büyük güneş enerjisi tarlasını kuran Alman enerji şirketi Sybac Solar ile iş birliği protokolü imzalandı. Söz
konusu iş birliği kapsamında, akademisyenler, mühendisler ve uzmanlar güneş enerjisi sektörüne ilişkin çalışmalar yapacak ve Türkiye
'nin bu alandaki gelişimine katkı sağlanacak.
İTÜ ve Sybac Solar'ın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında üniversitenin Ayazağa
yerleşkesinde yer alan Elektrik-Elektronik Fakültesine kapsamlı bir güneş enerjisi laboratuvarı kurulacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:41 Kaynak: AA
Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor
Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor
Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti