İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak - Son Dakika

İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, online sınavların yakın zamanda ilan edileceğini ve yaz okulunun açılacağını açıkladı.

İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, online sınavların yakın zamanda ilan edileceğini ve yaz okulunun açılacağını açıkladı.

İTÜ'den yapılan açıklaya göre, Karaca İTÜ Radyo'da katıldığı programda, yükseköğrenim gören öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin küçümsenmemesi gerektiğini dile getiren Karaca, bu çerçevede önlemler aldıklarını ve mağduriyet yaşanmaması için detaylı bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Akademik takvimdeki değişikliklere ilişkin bilgi veren Karaca, "Güncellenen akademik takvimimiz 15 Mayıs'ta ilan edildi. Bahar dönemi dersleri final sınav programı çalışmaları ise devam ediyor. Uzaktan eğitim derslerinin bittiği, ki şu an için bu tarih 9 Haziran, hafta sonunda ilan edilmesi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr Karaca, online finallere ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Online sınav sistemine yönelik İTÜ Esasları hazırlandı, Senatonun değerlendirmesinden sonra sizlerle paylaşılacak. İlanı bir haftayı geçmeyecektir, çalışmalarımız bu yönde. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız da sağlıklı online sistemler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Gerçekten aceleye gelmemesi gereken bir konu bu. Ancak dünyada yıllardır bu yönde çalışan firmalar var. Kendimize en uygun ve verimli olanını seçmek önemli."

Sınavda teknik sıkıntı yaşayan öğrenci mazeret sınavı hakkını kullanacak

Karaca, "Finaller online sınav yerine yalnızca proje ve ödev şeklinde olabilir mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İTÜ'de yapısı gereği birbirlerinden çok farklı programlar ve dolayısı ile çok farklı dersler var. Derslerin ölçme ve değerlendirmeleri de dolayısıyla farklılık gösteriyor. Sadece yarıyıl içi etkinlikleri göz önüne alan tek bir yaklaşım çoğu dersin gereksinimlerini karşılamıyor. Öğrenci odaklı olmak koşuluyla, öğretim elemanı ve bölüm ortak kararıyla farklı başarı değerlendirme yöntemleri uygulanıyor.

Bu yöntemlerde; (1) sadece yarıyıl içi etkinliklere bağlı, (2) sadece yarıyıl sonu sınavına bağlı ve (3) hem yarıyıl içi hem de yarıyıl sonu sınavına bağlı değerlendirmeler de var. Bunlardan hepten farklı tamamen derse özel uygulamalar da. Tüm bunlara kaynak sağlaması için öğrencilerimiz VPN hizmeti aracılığı ile ders materyallerine kütüphane üzerinden erişebiliyor."

Final sınavlarında kamera ve bağlantı sorunları gibi teknik sıkıntıları dikkate aldıklarını anlatan Karaca, "Endişeleri biliyoruz. Teknik sorunlar online sınavlarda az da olsa gerçekleşebilir ve elbette mücbir sebep olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir durum yaşayan öğrencilerimiz mazeret sınavı hakkı kullanacak. Bu konular bir iki gün içinde duyurulacak olan İTÜ Online Sınav Esasları ile güvence altına alınıyor. Aksi düşünülemez bile." açıklamasını yaptı.

Yaz okulu takvimi yakında açıklanacak

Prof. Dr. Karaca, koronavirüs salgını yüzünden akademik takvimde 2 aylık bir sarkma olduğunun altını çizerek, "Bu bir akademik yıl için uzun bir süre. Takvim sürecin seyrine göre değişebilir notuyla açıklandı.

İTÜ Senatosuyla yaz okulu yapılması kararı aldık. Yaz öğretimi takviminin detayları da en kısa zamanda ilan edilecek. Buradan Senatoya tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampüsün öğrencilere ne zaman açılacağını söylemek için erken olduğunu belirten Karaca, yurtlarda da koronavirüs tedbirlerinin devam ettirileceğini aktardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mehmet Karaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 21:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]