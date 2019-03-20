İTÜ'de Piyano Festivali

İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ
) Dr. Erol Üçer
Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) Piyano Festivali, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.
İTÜ MİAM'ın 20. yılının da kutlanacağı "Yolculuk" temalı festivalde, 10 piyanist ve konuk sanatçılar farklı dönemlerden eserler seslendirecek.
MİAM'da eğitim almış piyanistler ve akademisyenleri bir araya getirecek festival, İTÜ Maçka
Kampüsü, Yabancı Diller Binası, Mustafa Kemal Amfisinde, 23 Mart
2019'da gerçekleştirilecek.
Festivalde, birbirini izleyen "Batı Rüzgarları", "Kuzey Işıkları" ve "Yeni Dünyadan" başlıklı konserler yer alacak. Samuel Barber
'ın "Souvenirs" adlı eseri ise konserlerin kapanışında, piyanistler tarafından sahnede dönüşümlü olarak müzikseverlerin ilgisine sunulacak.