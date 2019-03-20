Son Dakika Haberleri: İTÜ'de Piyano Festivali

İTÜ'de Piyano Festivali

3 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) Piyano Festivali, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

İTÜ'de Piyano Festivali, System.String[]
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) Piyano Festivali, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

İTÜ MİAM'ın 20. yılının da kutlanacağı "Yolculuk" temalı festivalde, 10 piyanist ve konuk sanatçılar farklı dönemlerden eserler seslendirecek.

MİAM'da eğitim almış piyanistler ve akademisyenleri bir araya getirecek festival, İTÜ Maçka Kampüsü, Yabancı Diller Binası, Mustafa Kemal Amfisinde, 23 Mart 2019'da gerçekleştirilecek.

Festivalde, birbirini izleyen "Batı Rüzgarları", "Kuzey Işıkları" ve "Yeni Dünyadan" başlıklı konserler yer alacak.

Samuel Barber'ın "Souvenirs" adlı eseri ise konserlerin kapanışında, piyanistler tarafından sahnede dönüşümlü olarak müzikseverlerin ilgisine sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Erol Üçer, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel
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