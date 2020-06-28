İTÜ'de sınav heyecanı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu