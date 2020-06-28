İTÜ'de sınav heyecanı - Son Dakika

İTÜ'de sınav heyecanı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi 'nde (İTÜ) sınava girecek öğrenciler erken saatlerde okula gelerek saati beklemeye başladı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler sosyal mesafe kuralı doğrultusunda içeri alınırken, okul girişlerinde görevliler açtıkları stantlarda öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul çevresinde çocuklarının çıkışını beklemeye başladı. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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