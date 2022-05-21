İTÜ'de "Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı" konuşuldu

Kuruluşunun 250'nci yılını 2023'te kutlamaya hazırlanan İstanbul Teknik Üniversitesince (İTÜ) düzenlenen " Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı" başlıklı uluslararası sempozyumda, Türkiye'nin modern anlamda mühendislik ve mimarlıkta kat ettiği mesafenin iki buçuk asırlık dönemi ele alındı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 250'nci yıl etkinlikleri kapsamında Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyum, İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, açılış konuşmasında, üniversitenin iki buçuk asırlık birikimine vurgu yaparken Türkiye'de modern anlamda mühendisliğin tarihinin İTÜ'nün tarihiyle eş değer olduğunu belirtti.

İTÜ'nün 250 yıla yayılan köklü geçmişi ve benzersiz deneyimini teknik üniversite ile bağı olan herkese hissettirmek istediklerini kaydeden Koyuncu, "Bizler, özellikle gençlerden, İTÜ'ye yeni adım atmış öğrencilerimizden aldığımız dinamizmle okulumuzun köklü geçmişi ve deneyimini buluşturarak gelecek vizyonumuzu belirliyoruz. 250'nci yıl etkinliklerimizin odak noktasında da bu düşüncenin izleri yer alıyor. Her bir etkinliğin arka planında ve alt metninde İTÜ'nün sahip olduğu bu deneyim ve birikimle birlikte İTÜ'lülerin his ortaklığının izleri yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Koyuncu, 250'nci yıl etkinlikleri kapsamında sempozyumun yanı sıra büyük ölçekli bilim tarihi müzesi, 250 yıllık İTÜ arşivinin dijitalleştirilme çalışması, seminerler, sempozyumlar, söyleşiler, İTÜ Belgeseli, kitap ve yayın faaliyetleri, yarışmalar ve konserler, sergiler, spor etkinlikleri gibi birçok faaliyeti ilerleyen dönemlerde duyuracaklarını aktardı.

Prof. Dr. Koyuncu, "250'nci yıl etkinliklerimizin odağında İTÜ'nün köklü geçmişi, benzersiz deneyimi ve güçlü marka değeri yer alacaktır. 250'nci yılına yol alan büyük ve güçlü bir kurum olarak İTÜ, geçmişinden ve birikiminden aldığı güçle, güzel işler yapmaya, ülkemizin eğitim kalitesine değer katmaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

İTÜ'nün "Mühendishane" adıyla kurulduğu dönem ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu'nun moderatörlüğünde yapılan "Dünden Bugüne İTÜ" konulu oturuma geçildi. Oturuma, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Atilla Bir, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Zekai Şen ve İTÜ'den Prof. Dr. Celal Şengör konuşmacı olarak katıldı.

1773 yılında kurulan Mühendishaneden 2023 yılındaki İTÜ'ye gelene kadar İTÜ'de ve Türkiye'de mühendislik ve mimarlık alanında yaşanan gelişmelerin ele alındığı oturumda Prof. Dr. Kaçar, Mühendishanenin kurulduğu ortam ve iklimin yanı sıra dönemin tarihsel koşulları içinde neden böyle bir kuruma ihtiyaç duyulduğuna dair genel bir çerçeve çizdi. Prof. Dr. İhsanoğlu, Türkiye'de modern bilimi kuran öncüler arasında kabul edilen ve İTÜ'nün başhocalarından Hoca İshak Efendi hakkında bir konuşma yaptı.

İTÜ'de uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Bir, Mühendishanede verilen ilk dersler hakkında bilgilendirmede bulundu.

İTÜ'ye emek vermiş hocalardan Prof. Dr. Şengör ise kuruluşundan bugüne kadar İTÜ'nün ülkede ve uluslararası camiada mühendislik eğitimindeki konumu üzerine bir değerlendirme konuşması yaptı.

İlk oturum, İTÜ'de önemli çalışmalara imza atmış olan Prof. Dr. Şen'in 1960-1970'lerde İTÜ'nün Türkiye'deki gençler arasında oluşturduğu hayal, düşünce ve beklentileri ele aldığı konuşmasıyla sona erdi.

"Mimarlık/Mühendisliğin Geleceği ve İTÜ" konulu ikinci oturuma, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan başkanlık etti. Oturumda TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Demir ve C2tech Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Cüneyt Fırat konuşmacılar arasında yer aldı.

Sempozyumun ilk günü, "İlk Fakültelerin Kuruluşu" adlı üçüncü oturumla sona erdi. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu'nun başkanlık yaptığı oturumda, fakülte dekanları İTÜ fakültelerinin kuruluş öykülerini anlattı.

Sempozyumun ikinci ve üçüncü günü, üç salonda eş zamanlı yapılan oturumlarla devam etti. Ayrıca, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinin fuaye alanında yapılan "Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı" adlı sergiye, katılımcılar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.