İTÜ'de üretilen membran filtreler dünyada birçok projede kullanılıyor - Son Dakika

İTÜ'de üretilen membran filtreler dünyada birçok projede kullanılıyor

26.05.2021 12:00
İTÜ'de üretilen membran filtreler dünyada birçok projede kullanılıyor, System.String[]

İTÜ Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde (MEM-TEK) yüksek teknoloji gerektiren nanoteknolojik yöntemlerle üretilen membran filtreler dünyada çok sayıda projede kullanılıyor.

İTÜ Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde (MEM-TEK) yüksek teknoloji gerektiren nanoteknolojik yöntemlerle üretilen membran filtreler dünyada çok sayıda projede kullanılıyor.

Su tasarrufunun artırılması ve suyun geri kazanılması gibi kavramların her geçen gün daha fazla önem kazandığı dünyada ve Türkiye'de, atık suların tekrar kazanımı noktasındaki teknolojiler büyük önem kazanmış durumda.

Membran bilimi ve teknolojisine son zamanlarda mevcut su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla çok daha fazla önem veriliyor. Membran üretimi yüksek teknoloji, bilgi birikimi ve deneyim gerektirirken, bu teknoloji henüz yaygın kullanım için yeterli ucuzluğu sağlayamıyor.

Atık suyun geri kazanımı ve desalinasyon gibi alternatif su kaynakları sağlayan teknolojilerin yakın gelecekte çok daha önemli bir hale gelmesi beklenirken, membran teknolojileri her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.

Türkiye'de membran sistemler yaygın olarak kullanılmasına rağmen polimerik veya seramik membranların üretimi için herhangi bir tesis bulunmuyor. Ülkede membran üretmek, modül ve proses geliştirmek, membran teknolojileri üzerine çalışan araştırmacılara fırsatlar sunmak ve global membran bilimine katkılarda bulunmak amacıyla, 2010 yılında başlatılan İTÜ MEM-TEK projesi, tüm hızıyla sürdürülüyor.

Bu merkez sayesinde mevcut teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler üretmek amacıyla araştırmalar yapılıyor, sanayinin bütün alanlarına membran teknolojileri üzerine ihtiyaç duydukları teknik bilgi birikimi ve altyapı sağlanıyor.

Araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesini hedefleyen merkez, son teknolojileri araştırmacılara sunuyor.

Türkiye, yerli teknolojiyle atık su geri kazanımı yapıyor

Dünya, küresel ısınma ve çevresel dengesizliğin artmasıyla birlikte su kıtlığının eşiğine gelmiş durumda. Sürdürülebilir ve ekonomik endüstriyel ve evsel su geri dönüşüm sistemleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Atık suların geri kazanımı ve yeniden kullanımında kullanılan membran filtreler, İTÜ MEM-TEK'te yüksek teknoloji gerektiren nanoteknolojik yöntemlerle üretilebiliyor.

Bu teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılmasında MEM-TEK'in teknik ve bilimsel altyapısının olduğu kadar, bünyesinde çalışan yetenekli uzman araştırmacıların da büyük katkısı bulunuyor.

Bu merkezde üretilen yerli ve milli membran filtreler, Türkiye'de ve dünyada birçok projede kullanılırken, her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

"Bu merkezde üretilen membran filtreler ticarileştiriliyor"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, membran teknolojilerinin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilip ticarileştirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Atık suyun geri kazanımının sürdürülebilirliğe çok önemli katkılar sunduğunu ve tatlı su kaynaklarına bağımlılığı azalttığını dile getiren Koyuncu, ekonomik açıdan çok büyük öneme sahip olduğunu anlattı.

Koyuncu, yerli ve milli membran biyoreaktör modüllerinin artık Türkiye'de üretilebildiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde bu teknolojinin temelleri ilk olarak MEM-TEK tarafından atılmıştır. Atık suların geri kazanımı ve yeniden kullanımında kullanılan membran filtreler yüksek teknoloji gerektiren nanoteknolojik yöntemlerle üretilebilmektedir. Bu teknolojilerin ülkemize kazandırılmasında MEM-TEK'in teknik ve bilimsel altyapısının olduğu kadar, bünyesinde çalışan yetenekli uzman araştırmacıların katkısı büyüktür. Bu merkezde üretilen yerli ve milli membran filtreler, MEMSİS Çevre Teknolojileri firması tarafından ticarileştirilerek, ülkemizde ve dünyada birçok projede kullanılmaya devam etmektedir."

"Yaşanması muhtemel su kıtlığı dönemlerinde teminat oluşturacak"

Prof. Dr. Koyuncu, yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının her geçen gün azalmasının su stresi altında bulunan Türkiye için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, mevcut kaynakların korunabilmesi ve alternatif su kaynaklarının oluşturulması hususunda İTÜ MEM-TEK'in ülke nanoteknolojisine ve dünya literatürüne çok değerli katkılar sağladığını anlattı.

Bu teknolojilerin İTÜ ARI Teknokent'teki MEMSİS Çevre Teknolojileri tarafından ticarileştirilmesinin Türkiye için çok sevindirici olduğunu dile getiren Koyuncu, "Dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bu yüksek teknoloji ile üretilen membranlar ülkemiz için yakın gelecekte yaşanması muhtemel su kıtlığı dönemlerinde teminat oluşturacak." şeklinde açıklamada bulundu.

Koyuncu, teknokentte milli teknolojiyle üretilen membran biyoreaktör modüllerinin, mevcut endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesislerinin havuzlarına daldırılabildiğini kaydederek, "İçeriğinde bulunan güçlendirilmiş içi boşluklu fiber teknolojisiyle üst düzey su kalitesi elde edilmektedir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Koyuncu, "Hem mevcut arıtma kapasitesi hem de arıtılan su kalitesi artmaktadır. Bu sayede minimum maliyetlerde tekrar kullanılabilir düzeyde su üretilebilmektedir. Su fiyatlarının arttığı ve su kıtlığının giderek kendini gösterdiği ülkemizde ve dünyada bu tip uygulamaları gelecek yıllarda daha çok göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTÜ'de üretilen membran filtreler dünyada birçok projede kullanılıyor - Son Dakika Ekonomi


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