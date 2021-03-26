İTÜ'de, yürüyemeyenler için yapay zekaya sahip otonom tekerlekli sandalye geliştirildi - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), yürüyemeyen bireylerin erişilebilirlik seviyesini artırmak için yapay zeka çözümleri kullanılarak tam otonom tekerlekli sandalye geliştirildi.

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Sezer ile öğrencileri tarafından yürümekte zorluk çeken engelli ve yaşlı bireylerin tekerlekli sandalyeyi kullanmasını kolaylaştırmak için 3 yıl önce çalışma başlatıldı.

Çalışmalarla yürüyemeyen bireylerin erişilebilirlik seviyesini artırmak için tam otonom tekerlekli sandalye geliştirildi. Kendi kendini sürebilen otonom sandalyeye oturan kullanıcı gitmek istediği yeri bildirdikten sonra arkasına yaslanıyor ve tasarlanan yapay zeka çözümleriyle engellere çarpmadan hedefe güvenli bir şekilde ulaşıyor.

Doç. Dr. Volkan Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin temelinin 10 yıl önceki bir otonom araç projesiyle başladığını, araç üzerinde çalışarak yeni yöntemler geliştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce yarı otonom tekerlekli sandalye için çalışmalara başladıklarını belirten Sezer, "Çalışmaların ardından yarı otonom tekerlekli sandalye yaptık. Bu sandalye, boynundan aşağıya felç insanların kafa hareketleriyle sürebildiği bir tekerlekli sandalyeydi." dedi.

Projeye TÜBİTAK desteği

Sezer, son 2 yıldır tam otonom tekerlekli sandalye üzerinde çalışmalar yaptıklarını, projelerini TÜBİTAK desteğiyle sürdürdüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Tam otonom robotta siz tekerlekli sandalyeye gitmek istediğiniz yeri bildiriyorsunuz ve ondan sonrasında sürüşe karışmıyorsunuz. Geri kalan bütün kararları kendisi tarafından veriliyor, sandalye etrafı izliyor ve tehlikeleri sürekli analiz ederek yörüngesini planlıyor. Ardından planı gerçekleştirmek için gerekli bütün kontrol hesaplarını gerçekleştiriyor ve sürüşü sizin yerinize daha güvenli bir şekilde yapıyor. Tam otonom tekerlekli sandalye projesiyle amacımız yürüyemeyen engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Yarı otonom versiyonda ellerini kullanamayan kullanıcıların kullanıma özel tekerlekli sandalye geliştirmiştik. Burada ise sürüşü gerçekleştiremeyecek kadar engelli vatandaşlarımızın sadece gitmek isteyeceği yeri bildirmesi yeterli."

Doç. Dr. Volkan Sezer, tam otonom tekerlekli sandalyenin tamamen yapay zeka teknolojisine dayalı çalıştığını belirterek, insanların duyu organlarıyla etrafı algılayıp beyinleriyle bunları yorumlayarak kararlar alma operasyonlarını, tasarladıkları yapay zeka çözümleri tarafından gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Projelerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinci seçildiğini dile getiren Sezer, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle 'Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler' kategorisinde 'birincilik' ödülünü kazandık. Bu ödül, bizim için önümüzdeki çalışmalar acısından moral kaynağı oldu." diye konuştu.