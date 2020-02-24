İTÜ'den BİLSEM müzik öğretmenlerine eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTÜ'den BİLSEM müzik öğretmenlerine eğitim - Son Dakika

İTÜ'den BİLSEM müzik öğretmenlerine eğitim

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (İTÜ TMDK) öğretim üyeleri tarafından Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan müzik öğretmenlerine eğitim verildi.

İTÜ'den BİLSEM müzik öğretmenlerine eğitim, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (İTÜ TMDK) öğretim üyeleri tarafından Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan müzik öğretmenlerine eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "BİLSEM Müzik Öğretmenlerinin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" kapsamında Türkiye'de 175'in üzerinde müzik alanı öğretmeni eğitim aldı.

İTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu, alanında uzman akademisyenlerle, kültürlerarası ve disiplinlerarası eğitim yaklaşımına paralel eğitim verdiklerini belirterek, ses tasarımı, çalgı yapım ve ORFF-Schulwerk konularında eğitimler tasarlandığını, bu alanlarda yapılan ve gelecekte yapılabilecek uygulama örnekleri üzerinden BİLSEM müzik öğretmenleriyle perspektifin paylaşıldığını aktardı.

Eğitimler sonucunda MEB BİLSEM'lerde eğitim gören 61 bin öğrenciye dolaylı olarak temas edileceğini ifade eden Murtezaoğlu, eğitimlerle, öğretmenlerin müzik alanında farklı konularda bilgi sahibi olmalarının amaçlandığını belirtti.

Murtezaoğlu, "BİLSEM'de eğitim alan öğrencilerin, gelecekte hem bu alanlarda hem de bu alanlardaki perspektiflerden faydalanarak başka alanlarda Türkiye'de ve dünyada öncü çalışmalar yapması için altyapı oluşturulmasını hedefliyoruz. Öğretmene vereceğimiz eğitim öğrencinin de ufkunu geliştirecek." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ'den BİLSEM müzik öğretmenlerine eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]