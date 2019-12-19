İTÜ'den "Doğa Koleji" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İTÜ'den "Doğa Koleji" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

İTÜ'den

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin geçerli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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