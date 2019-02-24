İTU , DFS'de Kariyer Konuşuldu.

DFS'19 (DIFFERENT FUTURES SUMMIT)

"Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin" mottosu ile yola çıkan DFS, okuduğu bölüm doğrultusunda kariyer yapan alanında lider mezunlara da yer vererek gelecek planları konusunda kararsız gençlerin kariyer planlama ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu organizasyonun temel hedefi üniversite öğrencilerine eğitim hayatında ve ileriki kariyer yolculuğunda ışık tutmak, fark yaratmalarını sağlamak için ilham kaynağı olmaktır. DFS, kurumsal hayattan girişimciliğe, sanattan spora birçok farklı alanda yol almış tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleşen paneller ve konuşmalar şeklinde ilerledi.

Remax Dünya Rekortmeni Evrim Kırmızıtaş Başaran' da İTÜ Jeofizik Mühendisi mezunu, kariyer yaparken ailenini de önemine değinen Kırmızıtaş, "Ailenizi arkanıza alın, onların desteği ile hedefinize ulaşmak için sınırları aşın" diyerek başarısının sırrını açıkladı.

"Engelsiz DFS"te işitme engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi için sahnede işitme dili çevirmeni oturumlara eşlik etti.

DFS ile birlikte hayata geçirilen "Kitap Projesi"nde ise katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibinin temin ettiği kitaplar ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise kütüphanelerine yardım için toplandı.

DFS, 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.