Son Dakika Haberleri: İTÜ Different Features Summit, 20-21 Şubat'ta

İTÜ Different Features Summit, 20-21 Şubat'ta

15 dakika önce

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Mezunları Derneği ve İTÜ Mezunları Derneği Öğrenci Kulübü ile birlikte 20-21 Şubat tarihlerinde 'Bölümün hayallerinin önüne geçmesin' başlığı altında Different Features Summit (Farklı Gelecekler Zirvesi) adlı bir etkinlik düzenliyor.

İTÜ Different Features Summit, 20-21 Şubat'ta, System.String[]
Çoğu kişi İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmış öğrencileri hayallerine ulaşmış bireyler olarak görür. Fakat pek çok kişi farklı sebeplerden dolayı hayallerinin peşinden koşmak yerine İTÜ'de çok da memnun olmadığı bir bölümde öğrenimine devam etmektedir.

Different Features Summit'in amacı, okuduğu bölümden farklı bir sektörde başarılı olmuş İTÜ mezunları ile kendisini hayallerine götürmeyecek bir bölümde öğrenimine devam eden gençleri bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak.

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi ev sahipliğinde 20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Different Features Summit etkinliği hakkında daha detaylı bilgi almak için etkinliğin resmi Facebook sayfasını takip edebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:45 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia

Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTÜ Different Features Summit, 20-21 Şubat'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]