İTÜ: Doğa Koleji İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTÜ: Doğa Koleji İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak - Son Dakika

İTÜ: Doğa Koleji İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak

6 saat önce

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) yapılan açıklamada Doğa Koleji'nin İTÜ'nün bünyesine katıldığı açıklandı.

İTÜ: Doğa Koleji İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak, System.String[]
İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) yapılan açıklamada Doğa Koleji'nin İTÜ'nün bünyesine katıldığı açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı vermiştir. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yönettiği süreç, Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji'ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır. Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

"ŞİMDİ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEKLERİNİ DÜŞÜNME VAKTİDİR"

Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a şükranlarımızı sunarız. Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Doğa Koleji'nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
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