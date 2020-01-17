İTÜ: "Doğa Koleji'nde maaş ödemeleri başladı" - Son Dakika
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İTÜ: "Doğa Koleji'nde maaş ödemeleri başladı"

6 saat önce

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

İTÜ:

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Prof. Dr. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa'lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mehmet Karaca, Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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