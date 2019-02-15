Son Dakika Haberleri: İTÜ Dünya İkincisi

İTÜ Dünya İkincisi

8 dakika önce

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları öğrencisi "pazarcı kadınlar" resmiyle 18 bin 146 kişi arasından dünya ikincisi olmayı başardı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları 8. Sınıf öğrencisi Ceren Yalçınkaya, Japonya'da düzenlenen ve 76 ülkeden 18 bin 146 eserin yarıştığı resim yarışmasında dünya ikincisi olmayı başardı. Eserinde pazarcılık yapan iki kadını resmeden Ceren, kendisine Ressam Fikret Mualla'yı örnek aldığını söyledi.

Japonya'da bu yıl 26.'sı düzenlenen ve dünya çocuklarının katılımına açık olan "İnsan" konulu resim yarışmasına, 76 ülkeden 18 bin 146 eser katılım gösterdi. Yarışmaya katılan İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları 8. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ceren Yalçınkaya, binlerce eserin arasından sıyrılarak dünya ikincisi oldu. Eserinde Torbalı'da pazarcılık yapan iki kadını resmeden Yalçınkaya, "Biz ailemle Torbalı'da oturuyoruz. Çoğu zaman pazara birlikte gidiyoruz. Resmimdeki iki kadın belirli kişiler değil çünkü onlar gibi pazarda satış yapan onlarca kadın oluyor. Her zaman ilgimi çekiyorlardı. Ben de onları resmetmek istedim" dedi.

GEÇEN YIL DA DÜNYA İKİNCİSİ OLMUŞTU

Azerbaycan'da geçtiğimiz yıl düzenlenen resim yarışmasında, "benim dansım" isimli eseriyle yine dünya ikincisi olan Ceren Yalçınkaya, "Bence artık dünya birincisi olma zamanım geldi" diye konuştu. Resmi iş olarak düşünmediğini ancak meslek olarak biyomedikal mühendisliğini istediğini söyleyen başarılı öğrenci, kendisine Ressam Fikret Mualla'yı örnek aldığını, tarzını kendi tarzına yakın bulduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:04 Kaynak: Bültenler

Fikret Mualla, İzmir, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel
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