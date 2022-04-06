İTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinci - Son Dakika
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İTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinci

06.04.2022 15:47
İTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinci

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Quacquarelli Symonds (QS) Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünyada 142'nci, Türkiye'de 8 farklı alanda birinci sırada yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Quacquarelli Symonds (QS) Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünyada 142'nci, Türkiye'de 8 farklı alanda birinci sırada yer aldı.

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'de QS firması tarafından belirlenen alan bazlı dünya üniversite sıralaması açıklandı.

Türk üniversiteleri arasında başarılı dereceler elde eden İTÜ, geçen yıl 202'nci sıradan girdiği listede bu yıl "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünya sıralamasında 142'nci oldu.

Aynı alanda Türkiye'de ise birinci sırada yer aldı. İTÜ, alan bazında mineral ile maden, petrol mühendisliği alanlarında QS Dünya Sıralaması'nda ilk 50'de yer alıp büyük bir başarıya da imza attı.

"İnşaat ve Yapı Mühendisliği" alanında ise geçen yıl 101-150 aralığındayken bu yıl büyük bir yükselme sağlayarak ilk 100'de yer aldı.

İTÜ 8 alanda birinci

İTÜ, QS 2022 alan bazlı sıralamada "Yer ve Deniz Bilimleri", "İnşaat ve Yapı Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik Mühendisliği", "Makina", "Havacılık ve Üretim Mühendisliği", "Yapı Bilimleri", "Kimya Mühendisliği", "Mimarlık/Yapılı Çevre", "Kimya", "Jeoloji ve Jeofizik" olmak üzere 8 alanda Türkiye'de birinci sırada bulundu.

Üniversite, QS'te "Mineral-Maden" ile "Petrol Mühendisliği" alanlarında dünyada ilk 50 üniversite arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden olan İTÜ'nün eğitim kalitesini her geçen gün yükseltmeye ve yeni başarılar elde etmeye devam ettiğini belirtti.

Koyuncu, Türkiye'nin en iyi Ar-Ge ve eğitim kurumlarından biri olarak üniversite-sanayi iş birliğinde, dijitalleşme, inovasyon ve uluslararası ilişkilerde çıtayı her gün biraz daha yukarılara taşımaya gayret ettiğini belirterek, "Bu anlamıyla Teknik Üniversitemiz, birçok alanda olduğu gibi eğitim kalitesiyle de uluslararası düzeyde öncü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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