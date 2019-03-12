Son Dakika Haberleri: İTÜ Elektrik Arızasına Yapay Zeka ile Önlem Alacak

İTÜ Elektrik Arızasına Yapay Zeka ile Önlem Alacak

1 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, elektrik dağıtım alanında yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz.

İTÜ Elektrik Arızasına Yapay Zeka ile Önlem Alacak, System.String[]
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, elektrik dağıtım alanında yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek." dedi.

Şeker, AA muhabirine, enerji verimliliğinin toplumun her alanına yayılması gerektiğini ve bu konuda çeşitli yöntemlerle farkındalık oluşturulmasının şart olduğunu söyledi.

Enerji şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli derecede verimlilik sağlayabileceğini kaydeden Şeker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Şeker, enerji verimliliğinin ekonomiye çok büyük bir katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Enerji verimliliği bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden halk çok iyi bilgilendirilmeli. Üniversitelerin de bu konuda rol oynaması gerekiyor. Üniversitelerin özellikle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine halka açık dersler konulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji verimliliğinin bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Şeker, İTÜ olarak enerji verimliliğinin teknik boyutunda da çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İTÜ Rektörlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) arasında bir protokol imzalandığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"TREDAŞ ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yeni bir projeye başlıyoruz. Buna öngörülü varlık yönetimi projesi diyoruz. Projeye TREDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Trakya bölgesinden başlayacağız. Daha sonra proje Türkiye genelinde uygulanabilecek. Dağıtım şirketinin hat, trafo ve cihazlarının en optimal ve güvenilir olarak çalışmasını sağlayacak öngörülü bakım teknolojisi geliştirilecek. Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek. Büyük verideki yapay zeka yöntemlerinden çıkardığımız bilgiler doğrultusunda bakımlar yapılacak. Böylece, enerjinin kesintisizliği ve verimliliği de sağlanabilecek. Sistemlere zamanında bakım yapıp, sistemin hiçbir kesintiye uğramadan çalışılabilirliğini sağlamak üzere hem yazılımsal hem de donanımsal bir proje olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:16 Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTÜ Elektrik Arızasına Yapay Zeka ile Önlem Alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]