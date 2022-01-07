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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden 20 bin kitap bağışı - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden 20 bin kitap bağışı

07.01.2022 10:12
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden 20 bin kitap bağışı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri, "Her Okul Bir Kütüphane" projesi ile kitap ihtiyacı olan devlet okullarına 20 bin adet kitap bağışı yaptı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri, "Her Okul Bir Kütüphane" projesi ile kitap ihtiyacı olan devlet okullarına 20 bin adet kitap bağışı yaptı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile iş ve eğitim dünyasına ilham kaynağı olan Doğa nesli, Türkiye genelinde başlattıkları 'Her Okul Bir Kütüphane' projesi ile milyonlarca öğrenciyi sevindirdi.

Tüm Türkiye kampüslerinden t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, her yıl geleneksel hale getirdikleri proje kapsamında kitap ihtiyacı olan devlet okullarına kitap toplama kampanyası başlattı. Projenin her aşamasını kendileri gerçekleştiren t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ihtiyaçlı devlet okullarını bularak iletişime geçti. Kütüphanesi olmayan okulları yerlerinde ziyaret eden öğrenciler, eksikleri tespit ederek büyük bir heyecanla projelerine başladılar. Hazırladıkları afişler ve sosyal medya aracılığı ile büyük kitlelere ulaşan öğrenciler, Türkiye genelinde 65 devlet okuluna 20 bin adet kitap bağışında bulundu.

t-MBA ve t-MBA Liderlik Akademisi

t-MBA Eğitim Modeli, lise çağındaki öğrencilerin temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip olmalarını sağlıyor. Öğrenciler, akademik yönden, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Pazarlama, Dijital Ekonomi, Veri Madenciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi derslerle iş dünyasının teorik alt yapısına hakim oluyorlar. Öğrenciler, Mesleki Gözlem, İş Projeleri, Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri gibi çalışmalarla da bilgilerini uygulama fırsatı buluyorlar.

Müfredatı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne özgü olan t-MBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. t-MBA Eğitim Modeli'ni başarıyla tamamlayan ve uluslararası geçerliliği olan Pearson Onaylı t-MBA sertifikasını alan öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin anlaşmalı olduğu prestijli üniversitelerden burs imkanı kazanıyorlar.

t-MBA Liderlik Akademisi, her sene demokratik seçimle oluşturuluyor. t-MBA Liderlik Akademisi ile öğrenciler, iş dünyasına hazırlanıyor. Öğrenciler, ülke çapında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal sorunlara karşı farkındalık yaratıyor, vicdanlı ve duyarlı bireyler olarak yetişiyor. Katılımcılar, yürütülen her projenin tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını organize ederek yönetim ve organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve inisiyatif kullanma becerileri kazanıyor.???????

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden 20 bin kitap bağışı - Son Dakika
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