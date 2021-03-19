İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK projelerinde fark yarattı - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK projelerinde fark yarattı

19.03.2021 10:45
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK projelerinde fark yarattı, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK-Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK-Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) akademik desteği, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerine kılavuz olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Ali Görkem Yılmaz gibi alanlarının önemli temsilcileri, TÜBİTAK liseler arası yarışmalara katılacak projelerde, danışman öğretmenler ve öğrencilere destek oldular.

Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Değerler Eğitimi, Psikoloji, Matematik, Teknoloji Tasarım ve Yazılım alanlarında binlerce proje arasında değerlendirilen projeleri ile ilk aşamayı geçerek TÜBİTAK bölge sergilerine davet edildi. Öğrenciler, salgında beslenme bozukluklarından okuma alışkanlıklarına, yenilenebilir enerji kullanımından, diyabet hastaları için doğal ve kalorisiz bitkisel çözümlere, yapay zeka algoritmalarıyla sporcuların performans analizine kadar birçok başlığa saptama ve çözüm projeleri sundu.

"Geleceğimizi, temelinde bilim olan eğitim kuracaktır"

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, kendi bilim aşkının da ortaokul ve lise yıllarında şekillenip geliştiğini hatırlatarak, "İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin TÜBİTAK yapısı ile tanışması bile çok önemli. Bununla yetinmeyip proje üretiyorlar. Onlara bu ortamı sağlayan okullarının kıymetini bilmelerini öneririm. Ben hala, tabiat bilgisi ve coğrafya öğretmenlerimi saygıyla anarım. Bilim vizyonu, bu yaşta kazanılınca gelişim daha güçlü oluyor. Geleceğimizi, temelinde bilim olan eğitim kuracaktır. Çocukların bu bilinç ile yetiştiriliyor olmasını alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle de İTÜ'nün değerlerine müteşekkir olduğunu belirterek, "İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, her bireyi birbirini destekleyen büyük ailemiz ile gurur duyuyoruz. İTÜ'nün bilim geleneğini, sürdürülebilir gelecek bilinciyle çocuklarımıza sunuyoruz. Kurum olarak, yarışmalara ödül için yönlenmiyoruz. Ne mutlu ki, araştıran, sorgulayan, merak eden, üreten ve kendini ülkesine sorumlu hisseden öğrencilere, aynı sorumlulukla eğitim veren akademik kadroya sahibiz. Danışman öğretmenlerimizle de öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Celal Şengör, Doğa Koleji, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK projelerinde fark yarattı - Son Dakika Ekonomi


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