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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yeni döneme hazır - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yeni döneme hazır

10.08.2021 12:31
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yeni döneme hazır, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji akademik kadrosu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak olan tüm yenilikçi eğitim içeriklerini 37 farklı atölyede deneyimledikleri programla yeni döneme hazırlandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji akademik kadrosu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak olan tüm yenilikçi eğitim içeriklerini 37 farklı atölyede deneyimledikleri programla yeni döneme hazırlandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, öğrencileriyle buluşmanın heyecanını yaşayan eğitim kurumu, Türkiye'nin dört bir yanındaki kampüslerinde Kovid-19 tedbirlerini de aldı.

Verilen bilgiye göre, eğitimi sadece öğrenci ile sınırlandırmayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Hizmet İçi Eğitim Programları" düzenledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı "Yönetici ve Öğretmen Hizmet İçi Eğitim Programları" Türkiye'deki tüm yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulunun katılımıyla Yönetici Hizmet İçi Eğitimi 4-7 Ağustos'ta yüz yüze gerçekleştirilirken, Öğretmen Hizmet İçi Eğitim Programı ise online olarak 9-10-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Deniz, İTÜ'nün 250 yıllık birikimi ve imkanlarıyla, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde yapılacak iş birlikleri ile İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin yanında olduğunu aktardı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Deniz, eğitimin, sürekli devinim içinde olan ve dinamik bir süreç olduğunun altını çizerek, "Sürekli arayış içinde olmak ve yenilikleri keşfetmek zorundayız. İTÜ, Türkiye'nin en güçlü marka değerine sahip eğitim kurumlarından biridir. Bu kadar güçlü bir eğitim kurumunun Doğa Ailesi ile yeni bir sayfa açması, olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi. İTÜ olarak sahip olduğumuz cevherleri Doğa Koleji'ne aktarmaya devam edeceğiz. Marka değerlerimizi birleştirip daha da büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise "İTÜ çatısı altında, güçlü adımlarla ilerliyoruz. İTÜ, Doğa Koleji kadrosuyla çok güzel bir sinerji oluşturdu. Tamamen eğitim odaklıyız. En büyük gücümüz olan öğretmenlerimizle, çağdaş, parlak bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, akademik dersler, Doğa'ya özgü fark dersleri, geliştirdiği etkinlik ve projeleriyle öğrenciyi öğrenmenin ve üretmenin merkezine koyan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, okul yöneticilerinin, öğrenciler için planlanan yeni eğitim-öğretim yılının içeriklerini 37 farklı atölyede deneyimlemelerini sağladı.

Geleceğin çocuklarını yetiştiren yöneticiler; stratejik düşünme, zaman yönetimi, takım olma, sorgulama ve dijital becerileri kullanmayla geleceğin dünyasını kurgulamada yine öncü bir adım atmış oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Öğretmen, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yeni döneme hazır - Son Dakika Ekonomi


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