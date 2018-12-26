Son Dakika Haberleri: İTÜ ile Özbekistan Arasında Eğitim İş Birliği

İTÜ ile Özbekistan Arasında Eğitim İş Birliği

1 saat önce

KALİFİYE kadro yetiştirilmesi ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca başkanlığında bir heyet Özbekistan'daki Yükseköğretim Kurumlarını ziyaret etti.

İTÜ ile Özbekistan Arasında Eğitim İş Birliği, System.String[]
KALİFİYE kadro yetiştirilmesi ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr.  Mehmet Karaca başkanlığında bir heyet Özbekistan'daki Yükseköğretim Kurumlarını ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde İTÜ heyeti, İslam Karimov Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, Mirzo Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ve Taşkent Torino Politeknik Üniversitesini ziyaret etti. Yükseköğretim sisteminde yapılmakta olan reformlar yakından incelendi ve ileri teknolojiler konusunda tecrübe paylaşımında bulunuldu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Taşkent Torino Politeknik Üniversitesi bünyesinde bulunan mevcut teknopark olanaklarını inceledi. Başkentte bulunan yükseköğretim kurumlarının rektörleri, inovatif ve akademik konulardan sorumlu rektör yardımcıları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yükseköğretim kurumunun ileri teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesi ve yeni düzeye yükseltilmesi stratejisi hakkında konuşma yaptı.

İTÜ'NÜN DENEYİMLERİ PAYLAŞILDI

Rektör Prof. Dr. Karaca konuşmasında, yüksek eğitim kurumlarında teknoparkların kurulması yoluyla üretimin farklı sektörlerine uygun inovasyon fikir ve ileri ürünlerin üretilmesi, bilimsel-araştırmalar sonuçlarını ticarete yönlendirilmesi sonucunda üniversite mali istikrarını sağlama, keza, yükseköğretim kurumu öğrencileri (mezunları) tarafınca 'know-how'lar yaratılması yoluyla küçük işletmeler kurma becerilerinin geliştirilmesi konularında İTÜ deneyimini paylaştı.

Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov ile yapılan görüşmede Türkiye Cumhuriyeti heyeti üyeleri ile iki devlet üniversiteleri arasında iş birliği ile öğrenci ve öğretim üyeleri arasında bilimsel değişim başlatılması, teknik dalda (Taşkent Devlet Teknik Üniversitesiyle birlikte) ortak fakülte açılması, keza, (teknik yükseköğretim konsorsiyumu temelinde) ileri teknoparklar kurulmasıyla ilgili konular masaya yatırıldı.

ÖZBEKİSTAN HEYETİ İTÜ'YÜ ZİYARET EDECEK

İTÜ altyapısı ve eğitim süreci organizasyonunu incelemek, müfredatlar uygunluğunu (ortak fakülte için) analiz ve mukayese etmek, bilim ve üretimin birbirine entegre olmasını yerinde görmek amacıyla yükseköğretim kurumları heyetlerinin önümüzdeki dönemde İstanbul'u ziyaret etmelerine karar verildi. İleride akademik değişim sürecini başlatmak, ortak eğitim programları ve fakülteler, ileri teknoparklar düzenlenmesinde ışın tedavisi (insanın, temelinde proton hızlandırıcısı bulunan tıbbi cihazlarla tedavi edilmesi), eğitim ve üretim alanı (mühendislik fiziği, kimya, mikro elektronik, bio-teknoloji alanlarında yeni ürün yaratmak ve bu ürünler üretiminin yerelleştirilmesini sağlamak), tarım (genetik ve genetik mühendisliği), mimarlık ve inşaat, tasarım, bilgi teknolojileri alanlarında iş birliği yapılması planlandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:58 Kaynak: DHA

Özbekistan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel
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