Son Dakika Haberleri: İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
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İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu

1 saat önce

TÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu, System.String[]

TÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

(İHA)

İstiklal Caddesi, Halit Ayar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi
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