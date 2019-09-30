Son Dakika Haberleri: İTÜ'lü gencin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakkında dava açıldı
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İTÜ'lü gencin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakkında dava açıldı

1 saat önce

İTÜ'lü gencin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakkında dava açıldı Sanıkların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildiİSTANBUL - İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında 'Kasten...

İTÜ'lü gencin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakkında dava açıldı

Sanıkların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), 7 Eylül'de Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayar'ı öldüren şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21,5'er yıldan 32'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İTÜ'lü gencin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakkında dava açıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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