İTÜ'LÜ HALİT AYAR'I ÖLDÜREN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTÜ'LÜ HALİT AYAR'I ÖLDÜREN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (1) - Son Dakika

İTÜ'LÜ HALİT AYAR'I ÖLDÜREN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (1)

6 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı.

İTÜ'LÜ HALİT AYAR'I ÖLDÜREN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (1), System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Halit Ayar'ı bıçakladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakim karşısına çıktı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, babası Mehmet Ayar ve olay gecesi yaralanan mağdurlar da duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katıldı. Halit Ayar'ın ailesinin avukatı ve sanıklara barodan atanan avukat salonda hazır bulundu.

Sanıkların salona girmesiyle birlikte Halit Ayar'ın annesi ve kız kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi, Halit Ayar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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