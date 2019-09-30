İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında...
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İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL
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