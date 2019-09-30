Son Dakika Haberleri: İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında...
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İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında...

1 saat önce

İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında...

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstiklal Caddesi, Halit Ayar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
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