İTÜ'lü lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siper" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTÜ'lü lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 3D yazıcıyla 'yüz koruyucu siper' - Son Dakika

İTÜ'lü lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siper"

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarıyla "yüz koruyucu siper" yapıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarıyla "yüz koruyucu siper" yapıyor.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye'de de etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Hazırlık sınıfında yer alan öğrenciler, parçaların tasarımını çizip 3D yazıcılarla sağlık personeli için yüz koruyucu siper üretiyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erdal Bozkurt, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için Türkiye'nin tek yürek olduğunu söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarına destek olmak için çalışma başlattıklarını belirten Bozkurt, "Hastanelerdeki sağlık çalışanlarının kendilerini tehlikelere karşı koruyacak maske ve koruyucu ekipman eksikliği olduğunu düşündük. Bu kapsamda bu yıl eğitim-öğretim hayatına başlayan okulumuz olarak hazırlık sınıfı öğrencileriyle çalışmaya başladık." dedi.

Bozkurt, bu kapsamda sağlık çalışanlarının sağlığını koruyacak "yüz koruyucu siper" yapmaya başladıklarını dile getirerek, "Henüz hazırlık sınıfında olan öğrencilerimize 3 boyutlu tasarım dersleri vermiştik. Ayrıca acil durumlar için endüstriyel parça üretimi konusunda tasarım ve parça üretimi konusunda tecrübe kazanan öğrencilerimiz, ihtiyaç halinde siperlik gibi değişik ürünlerin 3D tasarımını yapabiliyorlar." diye konuştu.

"Sağlık çalışanıyla hasta arasında şeffaf bir duvar çekmiş oluyoruz"

Yaptıkları koruyucuların sağlık çalışanlarını koruyacağını anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Koruyucular, sağlık çalışanlarımızın gözlük ve maske üzerine takacakları bir siper olarak tasarlandı. Siper maskeler insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flementler kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarla basılıyor. 3D yazıcı kullanarak koruyucu siperin plastik aksamını üretiyoruz. Bunun üzerine de pet denilen şeffaf asenat kağıt takılıyor. Bu tamamen stelize edilen bir ürün. İkinci parça da koruyucu siperin altına takılarak yüzün şeklini almasını sağlıyor. Siperin üst kısmında yer alan plastik parçayı da lastik takılarak kafada sabit durması sağlanıyor. Koronavirüsle mücadelede böylece hastayla birebir temasta olan sağlık çalışanlarımız yüzüne önden gelebilecek tehditlere karşı korumuş olacağız. Yüz koruyucu siperle sağlık çalışanıyla hasta arasında şeffaf bir duvar çekmiş oluyoruz. Bu siperli maskeler el alışkanlığını yok ediyor. Elini yüzüne götürecek sağlık çalışanının önüne geçiyor. Bu koruyucu siperler hastanenin her tarafında çalışan kişilerin kullanabilecek."

Bozkurt, haftalık 150 adet üretim yaptıklarını belirterek, diğer meslek liselerinin yazıcılarını da öğretmenler vasıtasıyla çalıştırarak sayıyı arttıracaklarını bildirdi.

Üretilen yüz koruyucu siperleri, İTÜ ARI Teknokent'e teslim ettiklerini anlatan Bozkurt, siperlerin Sağlık Bakanlığı'nda ihtiyaç olan yerlere ücretsiz olarak ulaştırıldığını aktardı.

Öğrenci Ömer Kara ise sağlık çalışanları için maske ürettiklerini belirterek, "Ben modellemesini yapıyorum. Arkadaşlarım da 3D yazıcılarla modelleri basıyorlar. Biz arkadaşlarımızla elimizden geleni bu süreçte yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İTÜ'lü lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 3D yazıcıyla yüz koruyucu siper

İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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