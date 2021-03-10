İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor - Son Dakika

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor

10.03.2021 17:27
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor, System.String[]

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(İTÜ MTAL), Türkiye Bilişim Derneği'nin(TBD) desteğiyle, Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(İTÜ MTAL), Türkiye Bilişim Derneği'nin(TBD) desteğiyle, Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek yarışmaya her okuldan sınırsız sayıda öğrenci ve takım katılabiliyor. Başvuruların 1 Nisan'da başlayacağı yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2021.

Tüm öğrencilerin ücretsiz olarak katılabileceği, serbest, açık, şartlı ve iki aşamalı olarak düzenlenecek olan Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması'nda ilk başvuruların ardından öncelikle bir ön eleme yapılacak. Nihai yarışmada yarışmacılar, hazırladıkları projeleri belirtilen tarihte video olarak ve daha sonra da çevrimiçi katılacakları salon ortamında uzaktan sunacaklar.

"TEKNOLOJİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ GENÇLERİ HEDEFLİYORUZ"Yarışmanın tanıtımının yapıldığı basın toplantısında konuşan, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin faaliyetlerine her türlü desteği sunduklarını belirterek, "Buradaki temel amacımız; en yenilikçi teknolojileri öğrenebilen ve kullanabilen, yeni ürün geliştirebilen, teknolojiyle bütünleşmiş öğrencileri ve öğretmenleriyle teknik eğitimde rol model olmak. İTÜ'de; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi konularda çeşitli bölümlerimizde halihazırda birçok çalışma yapılıyor, laboratuvarlarımızda çeşitli araştırmalar yürütülüyor. Ancak, liselerimiz bu yenilikçi teknolojileri özümsemiş mezunlar verilebilirse, öğrencilerimizin üniversiteye geldiklerinde çok daha iyi işler yapılabileceğine inanıyoruz. Böyle yarışmalar sayesinde de öğrencilerimiz kendilerini daha fazla geliştirme imkanı bulacaklardır" dedi.Türkiye Bilişim Derneği(TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de, derneğin 50'nci yılı dolayısıyla destekçisi olduğu yarışmanın nitelikli insan gücü oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi. Öğrencilerin bu yarışmayla, VR (sanal gerçeklik) teknolojilerinde katma değeri yüksek ürünler geliştirebileceğini ve bu kültürün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"HEDEFİMİZ YARIŞMAYI ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIMAK" İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros ise, küresel ölçekte nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak için gençlerin sanal gerçeklik teknolojileri ile araştırma ve geliştirme yapmalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Toros, şunları dile getirdi:  "VR Proje yarışmasıyla gençlerin denizcilik, bilişim, elektrik-elektronik, sağlık, enerji, savunma, inşaat, coğrafi bilgi sistemleri, cihaz kurulumu ve tamir, dekor, turizm, alışveriş, lojistik, pazarlama, sanat, müzeler, oyun, sinema, emlak gibi pek çok alanda katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerini amaçlıyoruz. Yarışma; bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme amacını taşıyor. Yarışmanın öne çıkan vurguları ise; girişimcilik, yeni teknolojiler ve üretken uygulamalar olacak. Hedefimiz, ileriki yıllarda Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması'nı uluslararası platforma taşımak olacak."

ÖDÜLLERUlusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması'nda birinci olana 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL ve sonraki 5 dereceye girenlere ise 500'er TL para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmaya başvuru yapan her öğrenci ve öğretmene 250 TL değerinde "Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik" çevrimiçi videolu eğitim seti hediye edilecek.Yarışma hakem heyeti altı kişiden oluşuyor: Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, (İTÜ Rektör Yardımcısı), Rahmi Aktepe (Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı), Serkan Gür (Müdür Yardımcısı, İstanbul MEB), Deniz İlkay Tiryakioğlu (Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Başkanı), Dr. Gökhan İnce, (İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyesi), Hakan Erkan (Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AR/VR eğitmeni, öğretmen).


- İstanbul
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sanal Gerçeklik, Anadolu Lisesi, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:02:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei