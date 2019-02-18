İTÜ Mezunları "Different Futures Summit"Te Öğrencilerle Buluşacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunlar Derneği Kulübünce gerçekleştirilecek "Different Futures Summit (DFS)" etkinliğinde, okuduğu bölümden çok farklı alanlarda kariyer yaparak başarı elde eden mezunlar, öğrencilerle bir araya gelecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunlar Derneği Kulübünce gerçekleştirilecek "Different Futures Summit (DFS)" etkinliğinde, okuduğu bölümden çok farklı alanlarda kariyer yaparak başarı elde eden mezunlar, öğrencilerle bir araya gelecek.



İTÜ Mezunlar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında "Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin" sloganıyla başlatılan etkinlik, bu yıl 20-21 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Okuduğu bölüm doğrultusunda kariyer yapan alanında lider mezunlara da yer verilen etkinlikte, hedef belirleyen veya gelecek planlarında kararsızlık yaşayan gençlerin kariyer planlamayla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmak amaçlanıyor.



Paneller ve konuşmalar şeklinde sürecek etkinlik, üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında ve kariyer yolculuklarında ışık tutmak ve fark yaratmalarını sağlamak için ilham kaynağı olmayı hedefliyor.



Etkinlikte, işitme engelli öğrencilerin de organizasyondan faydalanabilmesi için bir işitme dili çevirmeni oturumlara eşlik edecek. Etkinlik ile hayata geçirilen "Kitap Projesi" kapsamında ise katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibinin temin ettiği kitaplar toplanarak, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise kütüphanelerine yardım edilecek.



Üniversitenin aynı bölümünü bitirmiş fakat okuduğu bölümden çok farklı alanlarda kariyer yaparak başarılı olmuş mezunların yer alacağı programda, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Morhipo CFO'su Cem Yaşar Özey, Bilim Kurgu Yazarı ve Eğitmen Tevfik Uyar, Scotty Kurucusu Samet Köse, Colendi Kurucusu Eray Eren, Hadi kurucuları Emre Ulusoy ve Gökhan Örün, Radyo Yapımcısı Kaan Çaydamlı, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Senarist Selçuk Aydemir, 1K Kimya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kimyager Sevginar Baştekin, Remax Dünya Rekortmeni Evrim Kırmızıtaş Başaran, Turkcell Diyalog Müzesi Proje Koordinatörü Hakan Elbir, İpekyol Mağazacılık ve Tedarik Direktörü Özlem Çelikkanat, Stampoli Tekstil Kurucusu Aykut Burak Çelikkanat, Flormar Genel Müdür Yardımcısı Şevket Çelikkanat, İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör ve tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi isimler konuşma yapacak.



Tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği etkinliğe, "http://itumdk.com/dfs" adresinden kayıt yapılabiliyor.

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