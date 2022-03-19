İTÜ MTAL, Avrupa'dan gelen Erasmus öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Erasmus+Programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri ağırladı.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre lise, akıllı şehirler konulu Erasmus projesi kapsamında İspanya, İzlanda, İtalya, Slovenya ve Hollanda'daki meslek liselerinden gelen 20 öğrenci ve 10 öğretmeni misafir etti.

Misafir öğrencilerle, akıllı ev, akıllı sulama sistemi, akıllı drone park sistemleri ve elektrikli arabalar projeleri üzerinde çalışmalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Avrupa'dan gelen öğrencileri yaklaşık 1 hafta okulumuzda ağırladık. Onlarla beraber projeler üzerinde çalıştık. Öğrencilerimizin daha lise çağında bu tarz projelerde Avrupa'dan gelen öğrencilerle beraber çalışmasından dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.