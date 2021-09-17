İTÜ MTAL'in 23 alt projesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında kabul edildi - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hazırlanan 23 alt projenin tamamı, 2020-2021 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın Dokuzuncu Çağrı Dönemi başvurularının değerlendirme süreci sonunda sergilenmeye hak kazandı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, bilim fuarında ilk yıl 20 projesi sergilenen İTÜ MTAL'in ikinci yıl 23 projesinin tamamı kabul gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Matematik Öğretmeni Funda Yeşil, "2013'ten beri ilk ve ortaöğretimin 5. ve 12.sınıf öğrencilerini bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik eden TÜBİTAK'ın soru ve sorunlara çözüm bulma, bilimsel süreç becerilerini kazandırma, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatı sunarak bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, raporlama ve sunum becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil, Denizcilik, Bilişim ve Elektrik-elektronik alanında eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettiren İTÜ MTAL öğrencilerinin bu projeler sayesinde takımlaştığını vurguladı.