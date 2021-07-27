İTÜ'nün 2019-2020 mezunlarının genel istihdam oranı yüzde 66,04 - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, 2019-2020 mezunlarının genel istihdam oranının yüzde 66,04 olduğunu bildirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Gençler idealleri ve yetenekleri doğrultusunda en doğru seçimi yapmaya çalışırken, mezuniyet sonrası iş bulup bulamayacakları sorusu tercihlerde etkili olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, 2021 tercih döneminde, "İTÜ ile farkını ortaya koy" mottosuyla ilerlediklerini ifade etti.

İTÜ'yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarılarını, iş dünyası odaklı girişimlerin sinerjisiyle inovatif bir boyuta taşıdıklarını belirten Satoğlu, "İTÜ mezunları arasında en yüksek istihdam oranına sahip bölümlerimiz matematik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği. İstihdam yüzdeleri fakülte bazında değerlendirildiğinde istihdam oranı en yüksek fakültemiz ise Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi." değerlendirmesini yaptı.

Satoğlu, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Şarık Tara, Şekib Avdagiç, Nail Olpak, Zeynep Bodur Okyay, Erol Bilecik, İsmail Gülle gibi iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin İTÜ'den mezun olduğunu hatırlattı.

İTÜ'den girişimcilik ve staj imkanları

Satoğlu, İTÜ'nün iş dünyasına yönelik işbirlikleri, 2021-2022 akademik yılında ortalaması 3.00'ün üzerindeki öğrencilerin katılabileceği, lisans ve yüksek lisans sürecini bir arada yürütmeye olanak tanıyan MasterBee programının yanı sıra girişimcilik ve staj imkanlarıyla öğrencilerine farklı bir gelecek inşa ettiğine dikkati çekti.

İTÜ'yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarılarının, iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirlikleri ile inovatif bir boyuta taşındığını vurgulayan Satoğlu, 2019-2020 mezunlarının genel istihdam oranının yüzde 66,04 olduğunun altını çizdi.

İTÜ'nün 14 fakültede, 86'sı lisans ve 13'ü uluslararası ortak lisans programı olmak üzere toplam 99 lisans programı bünyesinde bulundurduğunu kaydeden Prof. Dr. Satoğlu, "İstihdamı en yüksek üç bölümün yüzde 87,18 ile matematik mühendisliği, yüzde 80,82 ile bilgisayar mühendisliği ve yüzde 79,34 ile elektronik ve haberleşme mühendisliği olduğu görülüyor. İstihdam oranı en yüksek olan fakülte ise yüzde 79,75 ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi." açıklamasını yaptı.

İstanbul Ayazağa, Taşkışla, Maçka, Tuzla ve Gümüşsuyu'ndaki 5 yerleşkede faaliyet gösteren İTÜ'de 13 fakülte, 7 enstitü, 26 uygulama araştırma merkezi ve 10 merkez bulunuyor.