İTÜ'nün güneş arabası Avrupa'dan dereceyle döndü - Son Dakika

İTÜ'nün güneş arabası Avrupa'dan dereceyle döndü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabası Ekibi (GAE), Avrupa Güneş Arabaları Yarışı'ndan dereceyle dönerek Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

İTÜ'nün güneş arabası Avrupa'dan dereceyle döndü, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabası Ekibi (GAE), Avrupa Güneş Arabaları Yarışı'ndan dereceyle dönerek Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

İTÜ Güneş Arabası Takımı, Belçika'da düzenlenen Avrupa Güneş Arabaları Yarışı'nda (European Solar Challenge) Türkiye'yi temsil etti.

Yarışın en hızlı tur etabını üçüncü, dinamik parkur etabını beşinci ve yirmi dört saatlik etabın sonunda da yarışı yedinci olarak tamamlayan ekip, zorlu pandemi şartlarında Avrupa Birliği sınırları dışından yarışa katılabilen tek ekip oldu.

İTÜ Güneş Arabası Ekibi, "En Mücadeleci Takım" kupasının da sahibi olarak ödüllerine yenisini ekledi.

İTÜ Güneş Arabası Ekibi Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Alper Tolga Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma için kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

İTÜ GAE"nın bu yıl yarışmada Türkiye'yi temsil eden tek ekip olduğunun altını çizen Çalık, şöyle devam etti:

"Ankara Belçika Konsolosluğuna projelerimiz ve yarışma için öğrencilerimiz özel talepte bulundular. Bu talep yarış başlangıcına bir hafta kala olumlu dönüş aldı ve ekip bir haftada teknik, lojistik, operasyonel ve finansal hazırlıklarını olağanüstü bir çaba göstererek tamamlayıp yarışına yetişti. İTÜ GAE, kırk mühendis adayı üyesinin emekleriyle tasarladığı aracını yirmi kişilik yarış takımıyla Avrupa Güneş Arabaları Yarışı'nda gururla yarıştırdı ve ülkemize kupayla döndü. Ekibimiz yarışın en hızlı tur etabını üçüncü, dinamik parkur etabını beşinci ve yirmi dört saat etabını yedinci olarak tamamlayarak bayrağımızı piste dalgalandırması hepimizin için gurur oldu."

"Ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz"

İTÜ Güneş Arabası Ekibi Takım Kaptanı Çetin Dalkılıç ise ekiplerinin bir okul gibi olduğunu ve her türlü sorunu beraber çözdüklerini söyledi.

Yarışmada 24 saatlik etapta aracın motorunun bulunduğu lastiğe cam girmesi sonucunda patlaması üzerine yarış esnasında motor jantı sökülüp değiştirdiklerini vurgulayan Dalkılıç, "Normalde beş dakika sürebilecek lastik değişimi motor jantı değişikliğinden ötürü uzasa da bu krizi başarıyla yöneten ekip arkadaşlarım sayesinde hızlıca yola koyulabildik. Yarışmada risk yönetimi ve sorun çözme konusunda önemli deneyimler kazandık. Yarışmada ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Belçika, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ'nün güneş arabası Avrupa'dan dereceyle döndü - Son Dakika

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