İTÜ'nün Kamerunlu öğrencisine en iyi proje ödülü - Son Dakika

İTÜ'nün Kamerunlu öğrencisine en iyi proje ödülü

22.12.2020 13:17
İTÜ'nün Kamerunlu öğrencisine en iyi proje ödülü, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kamerunlu Beltus Nkwawir, Wiysobunri 2020 Uluslararası Öğrenci Akademisi Ödülü'ne değer görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kamerunlu Beltus Nkwawir, Wiysobunri 2020 Uluslararası Öğrenci Akademisi Ödülü'ne değer görüldü.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce uluslararası öğrenciye mali destek sağlanmasından ve öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesinden sorumlu olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de bulunan tüm uluslararası öğrencilere yönelik 2020 Uluslararası Öğrenciler Proje Yarışması düzenlendi.

Bu yılki ana konusu "Pandemi Sonrası Dünya" olarak belirlenen yarışmada, ayrıca "YTB'nin 10. Yılı" özel konusu da yer aldı.

İTÜ Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Beltus Nkwawir, "X Işını Görüntülerinde Covid-19'un Otomatik Tanılanması için Bir Topluluk Derin Öğrenme Sistemi" başlıklı projesiyle yarışmaya katıldı.

Beltus Nkwawir'ın İTÜ öğretim üyelerinden Dr. Hamza Salih Erden ve Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin'in danışmanlığında yürüttüğü çalışma, fen bilimleri kategorisinde en iyi proje seçildi.

Ödülle ilgili değerlendirme yapan Beltus Nkwawir, "Hayatımda böyle bir ödül kazanabileceğime hiç inanmazdım, çünkü yeteneklerime güvenmiyordum ve böyle ödül kazanacak bir araştırma projesi oluşturabilecek bilgiye sahip değildim. İTÜ'ye kayıt olduktan sonra dünya çapında hocalarla karşılaşma şansına sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Beltus Nkwawir, özellikle kendisini destekleyen ve teşvik eden danışmanlarına, İTÜ'ye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na teşekkür etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, Bilgisayar, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ'nün Kamerunlu öğrencisine en iyi proje ödülü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı "Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı         
13:21
F.Bahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı F.Bahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:27
Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi         
11:58
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor         
11:15
Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı         
10:54
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 13:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ'nün Kamerunlu öğrencisine en iyi proje ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei