İTÜ'nün kurucu üyesi olduğu "Avrupa Üniversitesi Projesi" onaylandı - Son Dakika

İTÜ'nün kurucu üyesi olduğu "Avrupa Üniversitesi Projesi" onaylandı

Avrupa'nın önde gelen 8 partner üniversitesi ile Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yer aldığı Avrupa Üniversitesi Projesinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığı bildirildi.

Avrupa'nın önde gelen 8 partner üniversitesi ile Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yer aldığı Avrupa Üniversitesi Projesinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığı bildirildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin kurucu üyesi olduğu ve Avrupa Birliği değerlerini pekiştirmeyi amaçlayan "Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı" (EELISA), Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefi gerçekleşti.

Avrupa'da yükseköğretim ve Ar-Ge alanlarında, diğer yükseköğretim kurumları için yol gösterici olmayı amaçlayan proje, Avrupa Komisyonu tarafından seçilip onaylanan 24 Avrupa Üniversitesi projesi arasında yer aldı.

EELISA Avrupa Üniversitesi Projesi ile paydaş üniversitelerin stratejilerinin, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.


Fonda 7 milyon avro bütçe

İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İTÜ'nün Türkiye ortağı olduğu EELISA ittifakı, planlarını AB'deki diğer yükseköğretim kurumlarıyla eş zamanlı uygulamaya başlamak üzere üç yıl boyunca, Erasmus+ programından 5 milyon avro ve Horizon 2020 programından 2 milyon avro olmak üzere toplam 7 milyon avro bütçe payına sahip olacaktır. İTÜ'nün, EELISA Avrupa Üniversitesi projesinin geliştirilmesi için emek veren tüm akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa Üniversitesi kavramıyla birlikte öğrenimde uygulanan yeni metotların paylaşılmasının yanı sıra, katılımcı fırsat eşitliğine dayalı sosyal bir eğitim birlikteliği de sağlanacak."

"İTÜ olarak fark yaratmak istiyoruz"

Prof. Dr. Karaca, EELISA ittifakının 7 ülkeden 9 üniversite ve yüksek mühendislik okulu tarafından kurulduğunu belirtti.

EELISA'nın Türkiye'den tek ortağının İTÜ olduğunu ifade eden Karaca, İTÜ'de verilen eğitimin dünyada kabul gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Proje ile sadece teknik donanım seviyesi yüksek mühendisler değil aynı zamanda sosyal duyarlılık ve sosyal sorumluluk taşıyan insan gücü yetiştirmek Avrupa Üniversitesinin hedefleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla projemizin uzun vadeli değerlendirilmesi gerekiyor. 3 yıllık ilk dönem deneyimlerinden sonra yapılacak değerlendirmelerde en başarılı görülen 20 Avrupa Üniversitesi daha büyük fonlarla desteklenecek. Burada da İTÜ olarak fark yaratmak istiyoruz. Ancak daha yeni başlıyoruz. Sürece öğrencilerimizden ve akademisyenlerimizden tüm İTÜ'nün katkısı olacak. Avrupa Üniversitesi yepyeni bir model. Daha esnek üniversite yürütme mekanizmalarını da tetikleyecektir."

Proje hakkında

EELISA Avrupa Üniversitesi Projesi, 3 yıllık ilk dönemde her alana yayılmak üzere 2 ana konu üzerinde çalışacak. Proje kapsamında akıllı, yeşil, dayanıklı şehirler ve akıllı sürdürülebilir endüstri konularında çalışma hedefleniyor.

EELISA'nın paydaşları arasında İTÜ'nün yanı sıra Macaristan'dan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Almanya'dan Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi, İspanya'dan Madrid Politeknik Üniversitesi, Romanya'dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, İtalya'dan Scuola Normale Superiore ve Sant'Anna İleri Araştırmalar Okulu ile Fransa'nın Ulusal İnşaat Mühendisliği Okulu ve önemli mühendislik lisansüstü okullarının çatı kurumu ParisTech'in kurucu üyelerinden Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ'nün kurucu üyesi olduğu 'Avrupa Üniversitesi Projesi' onaylandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım 12:10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ'nün kurucu üyesi olduğu "Avrupa Üniversitesi Projesi" onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]