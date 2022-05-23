İTÜ'nün Veri Bilimi ve Liderler Zirvesi, 26 Mayıs'ta başlıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Veri Bilimi Kulübü öğrencilerinin düzenlediği eri Bilimi ve Liderler Zirvesi başlıyor. 26-27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek olan ücretsiz etkinlikte, veri biliminin çalışma alanlarını tanıyabileceğiniz pek çok aktivite sizleri bekliyor. İşte ayrıntılar…
Veri Bilimi ve Liderler Zirvesi, 26-27 Mayıs 2022'de İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde
26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Veri Bilimi ve Liderler Zirvesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü/Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlik aynı zamanda herkese açık şekilde canlı olarak yayınlanıyor olacak. Burada yer alacak faaliyetler ise şu şekilde:
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Veri biliminin çalışma alanlarını tanıyabileceğiniz, sektöründe öncü
firmaların katılımıyla veri bilimi hakkında oturumlar
Farklı sektörlerden, alanında lider yöneticilerin katılımıyla yapılacak
söyleşiler
Veri bilimi workshopları, case study ve mülakat simülasyonları
Etkinlik hakkında yarışmalar
Sponsorlarımızın sağladığı çekilişler
Katılımcıların birbirleriyle ve şirketlerle etkileşime geçebileceği
networking oturumları gibi birçok etkinlik bulunmakta
Konuşmacılarımız için genel olarak önerdiğimiz konu başlıkları şunlar:
Konuşmacımız;
Veri bilimi alanında çalıştığı iş ünvanından ve görevlerinden(veri analisti, iş
zekası uzmanı vb.)
Hem kendi şirketinde hem de kendi sektöründe veri biliminin öneminden
ve kullanım alanlarından
Veri biliminin geçmişinden, bugününden ve geleceğinden
bahsedebilecek.
Dilerse veri biliminin dışına da çıkabilecek;
Kariyer yolculuğundan, şu anki pozisyona nasıl yollardan geçerek
geldiğinden
Eğer co-founder ise şirketini kurma ve büyütme sürecinden
Bulunduğu şirket hakkında genel bilgilerden ve şirketindeki işleyiş
mekanizmasından
Uzmanı olduğu sektör hakkında bilgiler verebilecek ve sektördeki
tecrübelerinden, sektörün bugününden ve geleceğinden bahsedebilecek.
Katılımcılar, dilerse gelen soruları yanıtlayacak. Bu konu başlıkları dışında: Büyük Veri, Yapay Zeka, İş Zekası, Veri Madenciliği, Büyük Veri Yönetimi ve Analitiği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi veri biliminin ilişkili olduğu her konuyla ilgili konuşma yapabilir.
Katılımcı Profili(Hedef Kitle): -İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul içindeki diğer üniversiteler -Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme/İktisat ve diğer bölümler.
Üçüncü, dördüncü sınıf ve diğer sınıflar Katılımcı Sayısı: 2000+(Fiziksel) – X(Online)(Etkinlik aynı zamanda herkese açık şekilde canlı olarak yayınlanıyor olacak.)
Etkinliğe katılacak konuşmacılar
Migros A.Ş. – Murat Çelebi – IT Director
LC Waikiki – Ömer Barbaros Yiş – E-Ticaret Genel Müdürü
Dilek Group – Ömer Paşa Dilek – CEO
MilData – Mahmut Bölükbaş – CEO
İstanbul Data Science Academy – Zekeriya Beşiroğlu – Co-Founder, Big Data Architect/Instructor
Yemeksepeti.com – Ferhat İşyapan – Business Intelligance Director
Tarfin – Oğuz Kaplan – Data Science Leader
Vakıfbank – Sait Şener – AR-GE ve İnovasyon Müdürü
A-101 – Ali Yiğit Mucan – Head of Data & Analytics
Pavo Group – Hakan Damar – Data Science Director
Insider – Mehmet Sinan Toktay – CTO
Insider – Ceren Güzelgün – Senior Machine Learning Engineer
Boğaziçi University Social Media Lab – Sertaç Doğanay – Yönetim Kurulu Üyesi
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