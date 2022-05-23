İTÜ'nün Veri Bilimi ve Liderler Zirvesi, 26 Mayıs'ta başlıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Veri Bilimi Kulübü öğrencilerinin düzenlediği eri Bilimi ve Liderler Zirvesi başlıyor. 26-27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek olan ücretsiz etkinlikte, veri biliminin çalışma alanlarını tanıyabileceğiniz pek çok aktivite sizleri bekliyor. İşte ayrıntılar…

Veri Bilimi ve Liderler Zirvesi, 26-27 Mayıs 2022'de İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde

26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Veri Bilimi ve Liderler Zirvesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü/Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlik aynı zamanda herkese açık şekilde canlı olarak yayınlanıyor olacak. Burada yer alacak faaliyetler ise şu şekilde:

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Veri biliminin çalışma alanlarını tanıyabileceğiniz, sektöründe öncü

firmaların katılımıyla veri bilimi hakkında oturumlar

Farklı sektörlerden, alanında lider yöneticilerin katılımıyla yapılacak

söyleşiler

Veri bilimi workshopları, case study ve mülakat simülasyonları

Etkinlik hakkında yarışmalar

Sponsorlarımızın sağladığı çekilişler

Katılımcıların birbirleriyle ve şirketlerle etkileşime geçebileceği

networking oturumları gibi birçok etkinlik bulunmakta

Konuşmacılarımız için genel olarak önerdiğimiz konu başlıkları şunlar:

Konuşmacımız;

Veri bilimi alanında çalıştığı iş ünvanından ve görevlerinden(veri analisti, iş

zekası uzmanı vb.)

Hem kendi şirketinde hem de kendi sektöründe veri biliminin öneminden

ve kullanım alanlarından

Veri biliminin geçmişinden, bugününden ve geleceğinden

bahsedebilecek.

Dilerse veri biliminin dışına da çıkabilecek;

Kariyer yolculuğundan, şu anki pozisyona nasıl yollardan geçerek

geldiğinden

Eğer co-founder ise şirketini kurma ve büyütme sürecinden

Bulunduğu şirket hakkında genel bilgilerden ve şirketindeki işleyiş

mekanizmasından

Uzmanı olduğu sektör hakkında bilgiler verebilecek ve sektördeki

tecrübelerinden, sektörün bugününden ve geleceğinden bahsedebilecek.

Katılımcılar, dilerse gelen soruları yanıtlayacak. Bu konu başlıkları dışında: Büyük Veri, Yapay Zeka, İş Zekası, Veri Madenciliği, Büyük Veri Yönetimi ve Analitiği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi veri biliminin ilişkili olduğu her konuyla ilgili konuşma yapabilir.

Katılımcı Profili(Hedef Kitle): -İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul içindeki diğer üniversiteler -Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme/İktisat ve diğer bölümler.

Üçüncü, dördüncü sınıf ve diğer sınıflar Katılımcı Sayısı: 2000+(Fiziksel) – X(Online)(Etkinlik aynı zamanda herkese açık şekilde canlı olarak yayınlanıyor olacak.)

Etkinliğe katılacak konuşmacılar

Migros A.Ş. – Murat Çelebi – IT Director

LC Waikiki – Ömer Barbaros Yiş – E-Ticaret Genel Müdürü

Dilek Group – Ömer Paşa Dilek – CEO

MilData – Mahmut Bölükbaş – CEO

İstanbul Data Science Academy – Zekeriya Beşiroğlu – Co-Founder, Big Data Architect/Instructor

Yemeksepeti.com – Ferhat İşyapan – Business Intelligance Director

Tarfin – Oğuz Kaplan – Data Science Leader

Vakıfbank – Sait Şener – AR-GE ve İnovasyon Müdürü

A-101 – Ali Yiğit Mucan – Head of Data & Analytics

Pavo Group – Hakan Damar – Data Science Director

Insider – Mehmet Sinan Toktay – CTO

Insider – Ceren Güzelgün – Senior Machine Learning Engineer

Boğaziçi University Social Media Lab – Sertaç Doğanay – Yönetim Kurulu Üyesi