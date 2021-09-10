İTÜ'den mezun olan 3 bin 500 öğrenciye tören - Son Dakika

İSTANBUL Teknik Üniversitesinde (İTÜ) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda mezun olan 3 bin 500 öğrenci için tören düzenledi.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde yer alan stadyumda düzenlenen törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun öğrencilerle aileleri katıldı.