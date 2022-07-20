İTÜ Öğrencileri, Yemek Ücretlerine Yüzde 150 Zammı Protesto Etti - Son Dakika
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İTÜ Öğrencileri, Yemek Ücretlerine Yüzde 150 Zammı Protesto Etti

20.07.2022 22:44

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri yüzde 150 yapılan yemekhane zammını protesto etti. Hafta başında yapılan zamma göre; öğlen yemeklerine yüzde 66, akşam yemeklerine de yüzde 150 zam yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, yemekhane ücretlerine yüzde 150 zam yapıldığı gerekçesiyle eylem yaptı.

İTÜ yemekhanesinde, yaz dönemi boyunca öğrenci yemeklerine zam yapıldığı duyuruldu. Bu zamma göre; öğlen yemeği 3 TL'den 5 TL'ye, akşam yemeği ise 4 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

İTÜ öğrencileri, zamları yemekhanede masalara vurarak protesto etti. Öğrenciler daha sonra yemekhaneden rektörlüğe yürüdü, zamların geri çekilmesini talep eden ve 100'den fazla öğrencinin imza attığı dilekçeyi rektörlük yetkililerine verdi. Öğrenciler, şu açıklamayı yaptı:

"Ekonomik olarak yoksulluk git gide artarken İTÜ yemekhanesinde Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) tarafından yapılan zam bütün öğrencileri olumsuz yönde etkilemektedir. Okul yemekhanesine yapılan zam özellikle bu koşullarda anayasada yer alan sosyal devlet ilkesine ve devlet kurumlarının gözetmesi gereken kamu yararı ilkesine ciddi şekilde zarar vermektedir. Bu nedenlerle Anayasa madde 74'te hüküm altına alınan ve mevzuat hükümlerince korunan dilekçe hakkımızı kullanmak suretiyle yemekhane zammının geri çekilmesi, yemekhanenin 2021-2022 yılı başlangıcındaki fiyatlarda hizmetlerin sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, Anayasa'nın aynı maddesinde güvence altına alınan bilgi edinme hakkına dayanarak yapılan zammın nedenlerini ve okula ayrılan bütçenin öğrencinin beslenme ihtiyaçları yerine hangi ihtiyaçların giderilmesi için kullanıldığını açıklanması, okul bütçesinde karşılanan gider kalemlerinin bildirilmesini talep etmekteyiz."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ Öğrencileri, Yemek Ücretlerine Yüzde 150 Zammı Protesto Etti - Son Dakika

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